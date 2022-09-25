教育部補助86校戶外教育 111學年度挹注近1500萬

教育部挹注1500萬補助86校發展戶外教育，促進孩子多元學習。（教育部提供）

2022/09/25 15:59

〔記者楊綿傑／台北報導〕為鼓勵學校推動戶外教育，教育部國民及學前教育署補助學校辦理「戶外教育課程」，111學年度透過「教育部國民及學前教育署補助高級中等學校辦理戶外教育」計畫，共核定補助86校，近1500萬元，有學生甚至藉此計畫環島甚至做出台灣圖鑑，體現多元的學習價值。

教育部指出，「戶外教育課程」重點是提供真實情境的體驗，希望喚起學生對學習的熱情與渴望，增進真情、善念及美感的多元學習價值，培養具素養導向的教學本質且切合108課綱的精神，並接軌聯合國永續發展目標。

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教育部舉例，以桃園市立武陵高中為例，其舉辦「環島途見台灣，台灣圖鑑環島」課程，將環島途中所見照片、符號、遺跡、手繪插圖與地圖等作為素材，以文化分析說明背後故事與圖像學內涵，最後編成一本台灣圖鑑，期望延續「昂首闊步的武陵人」之精神，建立腳踏實地及穩紮穩打的學習之旅。

此外，又如宜蘭縣立慈心華德福高中辦理三貂角探勘課程，以「馬崗」作為探究起點，實地探查及認識馬崗石頭屋與社區文資保護歷程、東北角海蝕平台形成的地質考察及觀察潮間帶生態學習動物學與演化論，結合海洋教育、人文歷史、語文表達及藝術創作領域等跨領域課程，讓學生親近並深刻認識所處的環境地區，給予學生全然不同於課室內的學習經驗。

教育部表示，戶外教育是實踐新課綱全人教育精神的重要一環，並透過融合歷史人文、學科知識、自然生態等，讓學生走入大自然，進而提升品德、擴展多元智能、促進身心健康、發展合群互助和環境美學的素養。

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