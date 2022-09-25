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    本土+38785仍較上週日減少 死亡+34、境外移入+195

    指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

    指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

    2022/09/25 14:08

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增38,785例，較昨日增加1.6%，但較上週日減少1.4%，已經連續6天較上週同期降低；死亡新增34例。另外，境外移入新增195例。

    今日新增38,785例本土病例，為18,046例男性、20,726例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（8,016例），台中市（5,028例），台北市（4,370例），桃園市（4,098例），高雄市（3,733例），台南市（2,451例），彰化縣（2,036例），新竹縣（1,043例），新竹市（1,006例），屏東縣（958例），宜蘭縣（953例），苗栗縣（853例），雲林縣（823例），基隆市（739例），南投縣（689例），嘉義縣（568例），花蓮縣（476例），嘉義市（370例），台東縣（286例），金門縣（160例），澎湖縣（108例），連江縣（21例）。

    新增34例死亡，為14例男性、20例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今年8月21日至9月22日，死亡日期介於9月12日至9月22日。

    新增195例境外移入，為108例男性、87例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（7例），新加坡（3例），馬來西亞、法國、緬甸、荷蘭及韓國（各2例），義大利、中國、俄羅斯、泰國、柬埔寨、菲律賓、香港、土耳其、美國、南非、阿拉伯聯合大公國（各1例），另164例感染國家調查中。入境日期介於今年7月21日至9月24日。

    指揮中心統計，截至目前國內累計6,250,051例確診，分別為33,763例境外移入、6,216,234例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。其中，10,828例死亡，包含10,812例本土及16例境外移入。

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