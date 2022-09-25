花東基金補助1.35億 花蓮環教數位中心啟用

花蓮縣環保局舊廳舍老舊，2018年獲花東地區永續發展基金1.35億元補助異地重建、隔年動工，兼具辦公功能的環境教育數位中心新大樓今天啟用。（記者王峻祺攝）

2022/09/25 13:06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣環保局舊廳舍老舊，2018年獲花東地區永續發展基金1.35億元補助異地重建、隔年動工，兼具辦公功能的環境教育數位中心新大樓今天啟用，未來一樓還將添置擴增實境（AR）等多媒體設備，爭取環保署環教認證場域。

花蓮縣環保局獲花東基金1億3500萬元補助，加上中央及地方配合款5000萬元，2019年底在花蓮市中美路「花蓮縣環境教育永續中心」現址重建大樓，歷經約3年完工，原民權路舊址廳舍，待重新整修後，將提供縣府其他處室使用。

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花蓮縣府秘書長暨環境保護局長饒忠說，環教數位中心啟用後，將會進駐科技設備，搭配階梯教室、會議室等，提升環教教學策略及技巧應用，成為花蓮推動環教場域的示範點。

花蓮縣環保局行政科長賴欽鵬補充，新大樓占地1270坪，較舊廳舍空間增加2倍多，1樓作為推動環教旗艦基地，2樓、3樓及4樓則是辦公場所，未來會建置互動式多媒體設備，搭配現有教案爭取環教認證場域，並開放學校及機關團體參觀。

他說，大樓採綠建築工法，路燈由風力太陽綠能發電，屋頂也有太陽能設施，並建置遮陽擋風板，降低大樓電力負擔，週邊腹地還有人工濕地，供民眾休憩，另也計畫開放假日停車，打造友善環境。

目前一樓舉辦花蓮願景展，共分六大展區，陳設亞太永續行動綠色設計獎部分展品及花蓮智慧教育館各項創客學習成果等作品，展期將至年底，每週一至週五上班時間開放參觀，志工導覽及參與環教課程則需提前預約。

新啟用的花蓮環教數位中心一樓舉辦花蓮願景展，共分六大展區，陳設亞太永續行動綠色設計獎部分展品及花蓮智慧教育館各項創客學習成果等作品。（記者王峻祺攝）

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