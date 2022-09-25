諾盧最快今增強為強颱 明起北部回溫週五再有熱帶擾動

中度颱風諾盧最快今（25日）碰觸到呂宋島陸地，距離遠不影響台灣。（取自中央氣象局）

2022/09/25 12:11

〔記者陳心瑜／台北報導〕菲律賓東方海面的中度颱風諾盧最快今（25日）碰觸到呂宋島陸地，距離遠不影響台灣。不過，中央氣象局提醒，這週五、六南海一帶可能仍有熱帶擾動生成，間接隨著東南風吹拂帶來水氣。未來一週天氣，明起氣溫會逐漸回升，北部再次感受30度以上高溫；週一至週四水氣漸減、降雨集中在東半部以及南部地區午後雨；但週五起隨著南方雲系移入，各地雲量增加，南部地區和全台山區有局部短暫雷陣雨。

今天依然受東北風吹拂影響，氣象局針對基隆北海岸、大台北山區以及宜蘭地區發布豪雨特報，提醒東北風影響，宜蘭縣山區有局部超大豪雨（日降雨500毫米以上）或大豪雨發生；基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，須注意瞬間大雨，慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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中央氣象局預報員曾昭誠說，今天北部依然感受較涼，高溫也低於30度，不過明天北部溫度就會回升到30至32度左右，全台未來一週低溫約24至26度，早晚感受較涼，但是中午高溫可達32至34度。

另外，由於東北風吹拂，今明兩天宜蘭地區都會有長浪發生，沿海活動須留意。台南以北、台東含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，宜蘭沿海並有長浪發生的機率，海上及海邊活動需注意安全。

北部、東半部未來一週天氣，氣象局表示，明天（26日）風向轉為偏東風，水氣減少，北台灣白天再度有熱的感覺，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；週二至週四水氣更少，北部地區多雲到晴，僅基隆北海岸有零星雨、東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨；週五起至下週日受到南方水氣影響，台東地區有比較廣泛的短暫陣雨，宜花地區有局部短暫陣雨，北部雲量也增多，午後山區都有局部短暫雷陣雨。北部氣溫平均24至33度、花東地區約24至31度。

中南部未來一週天氣，週一至週四大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後嘉義以南地區及山區有局部短暫雷陣雨；週五至週六因為南方水氣增加，上午轉為多雲、午後有局部短暫雷陣雨，山區有局部短暫雷陣雨。氣溫平均25至33度。

今年第16號颱風「諾盧」今天上午8時位於鵝鑾鼻南南東方850公里海面上，持續以偏西的方向朝呂宋島接近，對台灣沒有直接影響，目前維持中颱上限，有可能在今天下午增強為強颱，但今晚觸陸後再減弱為中度颱風，通過呂宋島後將進入南海再往中南半島前進。

氣象局提醒，這週五、六南海一帶可能仍有熱帶擾動生成，但就算增強為颱風，預估直接撲台的機率偏低，成颱後將朝西前進，間接對台灣的影響是隨著東南風吹拂帶來較多水氣。

中度颱風諾盧最快今（25日）碰觸到呂宋島陸地，距離遠不影響台灣。（取自中央氣象局）

氣象局針對基隆北海岸、大台北山區以及宜蘭地區發布豪雨特報，宜蘭縣山區有局部超大豪雨（日降雨500毫米以上）或大豪雨發生。（取自中央氣象局）

明起氣溫會逐漸回升，北部再次感受30度以上高溫。（取自中央氣象局）

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