5分班全部集中還加班級 逾1億7千萬打造台南新市幼兒園

台南市新市幼兒園新建工程動工，預計2024年完工。（記者劉婉君攝）

2022/09/25 10:05

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市新市幼兒園目前分散在5處社區活動中心等據點，台南市政府獲教育部補助，斥資逾1億7千萬元打造新幼兒園舍，預計2年後完工，各地分班將全部集中，並將從目前的7個班級210人，增加至12個班級，可提供318位幼童就讀。

新市幼兒園新建園舍工程今天上午由市長黃偉哲及新市幼兒園長徐一文、里長等人動工，工程經費1億7千7百38萬4000元，其中9成由教育部補助，預計興建地上3層，總面積4123平方公尺，包括室內活動室、多功能活動室、健康中心、圖書室、廚房、電梯等，預計2024年完工招生，除優先招收法定需要協助的幼兒外，無學區限制。

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黃偉哲示，南市於2021年至2024年獲教育部核定19.5億元經費，其中市府負擔2億元，將陸續新建21所公共化幼兒園，目前已全部在興建中，新市幼兒園即是其中一個。新市幼兒園原本都分散在不同地方，完工後將集中在同一處，將可提高品質，老師比較能照顧得到，也把原本的空間還給社區、活動中心，讓大家都可以很舒適。

教育局長鄭新輝表示，全市自2020年以來，近3年已增設公幼和非營利幼兒園120班，到2024年還會再增加127班，合計247班，其中2歲班也會增加76班，若加計178所準公共幼兒園在內，全市2-5歲廣義公共化平價幼兒園比率將由2019年的25%，大幅提升到86.2%。

台南市新市幼兒園新建工程動工，預計2024年完工。（記者劉婉君攝）

台南市新市幼兒園新建工程動工，預計2024年完工。（記者劉婉君攝）

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