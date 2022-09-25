吳德榮：明起天氣好轉 各地氣溫回升

今日台灣受到東北風及「諾盧」外圍水氣雙重影響，北部、東半部雲量多有局部雨，東北部已有「大豪雨」。（資料照）

2022/09/25 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕根據今（25日）晨4時10分衛星雲圖顯示，「中颱諾盧」在呂宋島東方海面，範圍雖小，快速增強、已有清晰颱風眼，「中颱諾盧」，偏西移動，明（26）日通過呂宋島、受地形破壞、略減弱，進入南海後，仍有繼續增強趨勢；其外圍水氣對台灣天氣稍有影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」 表示，今日台灣受到東北風及「諾盧」外圍水氣雙重影響，北部、東半部雲量多有局部雨，東北部已有「大豪雨」，應注意防範！大台北山區與北海岸有較大的雨勢，中南部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨。北台濕涼，中南部白天熱、早晚涼。各地氣溫為北部23至28度，中部21至34度，南部22至35度，東部21至34度。

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明日（26日）水氣逐漸減少，天氣好轉；西半部天氣為晴時多雲，午後山區有局部短暫陣雨的機率，北海岸及東半部為多雲時晴，偶爾會有局部短暫雨，週二至週六（27至1日）盛行偏東風，西半部晴時多雲、午後山區有局部短暫陣雨的機率；東半部多雲時晴、偶有局部短暫雨。明起各地氣溫回升，白天高溫回升至33至36度。

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