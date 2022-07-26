桃園+2211 週五開26處社區接種站 提供莫德納、Novavax

桃園市長鄭文燦今天主持市府防疫會議時，表示本週五針對成人再開26處疫苗接種站。（記者陳恩惠攝）

2022/07/26 21:21

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市今天新增2211例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，市長鄭文燦下午主持防疫專案會議時表示，為持續提高全齡疫苗接種率，市府規劃本月29日（週五）上、下午時段再開設26處社區疫苗接種站，提供莫德納及Novavax疫苗接種服務，預計接種量能可供3萬人次，呼籲接種第三劑疫苗已滿5個月長者，踴躍施打第四劑疫苗，預防重症、提升保護力。

鄭文燦說，接種疫苗能預防幼兒重症，市府同時也規劃本月30日（週六）除了復興區之外的12行政區29所國小，再度開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，預計能提供1萬4500名年滿6個月至5歲嬰幼兒施打疫苗服務，桃市將持續以長者第四劑、嬰幼兒第一劑皆達五成涵蓋率為目標邁進。

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衛生局長王文彥也提醒，中央已宣布「65歲以上長者接種任一劑COVID-19疫苗提供衛教品」的政策將實施至本月底止，桃市加碼贈送200元超商禮券及桃園好米一包的政策也將同步停止，鼓勵長者把握機會於7月底前完成疫苗接種。

今午在進行防疫會議前，暉致醫藥公司由總經理張博勝代表捐贈100盒「腎上腺素注射筆」予市府，由市長鄭文燦代表受贈時表示，暉致醫藥公司在109年正式成立，著力於推廣學名藥、生物相似藥的普及，對於患者健康及低收入國家的藥品供應盡心盡力。

鄭提及，桃園在緊急醫療方面成效不錯，而緊急醫療對於裝備及藥物上有高度需求，本次所受贈的艾筆腎上腺素注射筆分為成人型及兒童型，可用於遭蜂螫、蟲咬可能引發過敏性休克的患者，有助於保障市民朋友健康，後續將提供給各消防分隊、特搜大隊、偏遠地區衛生所及醫療站作為緊急醫藥使用。

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市府防疫專案會議前，暉致醫藥公司由總經理張博勝（左3）代表捐贈100盒「腎上腺素注射筆」予市府，由市長鄭文燦（右3）代表受贈。（記者陳恩惠攝）

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