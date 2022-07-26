豪宅老鼠亂竄 高雄市府動員80人清「鼠窩」

高市府今動員80人清除「鼠窩」，還給社區乾淨環境。（記者陳文嬋攝）

2022/07/26 19:07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市1棟豪宅內竟有老鼠、蟑螂亂竄，鄰居指稱2年內就抓了400隻老鼠，影響社區公共衛生；三民區長宋貴龍今與環保局取得屋主同意書，找來家屬說服康姓住戶，環保局動員40人清理、消毒環境，還給社區居民乾淨的生活環境；寶獅里長林昆明感謝市府解決社區污染問題。

三民區寶獅里這棟透天厝堆放大量廢棄物，造成老鼠、蟑螂亂竄，影響社區公共衛生，有住戶2年捕獲400隻老鼠，甚至半年內就捕獲148隻，環保局認定該戶廢棄物未清除，影響公共衛生，5個月開罰38700元。

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三民區長宋貴龍與環保局聯手，先取得屋主同意書，今天下午4時動員80名人力，會同衛生局、警方等到場，展開聯合清除作業，康男一度拒絕開門，也不願市府清理住處，市府試圖破門而入。

宋貴龍請來康男阿姨溝通，同意安置康男3隻貓咪，大約花了半小時，成功說服康男開門，凱旋醫院醫師立即評估康男狀況，在康男阿姨協助勸說下，康男同意送醫治療。

環保局出動4車40人到場，展開消毒、清除作業，幾百隻蟑螂從屋內竄出，還飛撲宋貴龍、清潔人員身上，現場尖叫聲連連，合力殲滅蟑螂大軍，實在好恐怖！

三民區長宋貴龍表示，市府今年4月以來多次辦理會勘，採取柔性勸導、開罰手段，來遏止住戶不作為，但因成效有限，市府今取得屋主同意書，找來阿姨道德勸說，環保局強制進入、積極清理，同時請來凱旋醫院醫師陪同康男就醫，並協助安置3隻貓咪，恢復乾淨社區樣貌，也將持續勸導康男維護住家環境。

對於住家淪為「鼠窩」造成社區環境衛生，康男表示，他喜歡小動物，學佛不喜歡殺生，他覺得非常抱歉，他鄭重向受到傷害的人道歉。

寶獅里長林昆明為了社區努力10年，103年登革熱大爆發，他曾出面與市府協調康男，強制清除康男住家廢棄物，不料康男依然故我，千萬豪宅不是住人是住老鼠，實在令人不可思議。

林昆明表示，「鼠窩」已存在10年，社區居民都很痛苦，感謝市長陳其邁團隊，積極、快速、徹底解決寶獅里10年來頭痛的社區污染問題，還給居民優質的居住生活品質。

高市府今動員80人清除「鼠窩」，還給社區乾淨環境。（記者陳文嬋攝）

高市府今動員80人清除「鼠窩」，還給社區乾淨環境。（記者陳文嬋攝）

高市府今動員80人清除「鼠窩」，地上佈滿蟑螂屍體。（記者陳文嬋攝）

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