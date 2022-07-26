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    「三座危橋兩樣情」 南門橋重建啟用、谷關大橋遲未動工

    谷關大橋遲未重建，地方擔心大橋安全。（記者歐素美攝）

    谷關大橋遲未重建，地方擔心大橋安全。（記者歐素美攝）

    2022/07/26 16:00

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市谷關風景區內的谷關大橋、南門橋及濱海橋，在前市長林佳龍時代即爭取到營建署補助，但市府需配合款30%，不料，南門橋昨完工啟用，濱海橋也完工即將啟用，谷關大橋卻遲未動工改建。地方表示，谷關大橋橋墩還在河道內，每次大雨來襲滾滾洪流，居民都很擔心橋被沖斷，盼早日重建；市府則表示，谷關大橋經定期橋梁檢測結果屬U2等級，尚無結構使用性及安全影響，因改建經費高達2億多元，後續將定期進行橋檢維護，並就危險老舊橋梁研籌經費改建。

    前台中市建設局長黃玉霖表示，2017年台中市政府獲營建署委託，調查大台中市區道路系統中的瓶頸路段、危橋及待改善的路口等，並根據調查結果提供營建署補助生活圈道路系統提案的參考。當時市府於2018年成功爭取到幾座危橋補助，包括台中市區的南門橋、谷關溫泉區的谷關大橋及高美觀光旅遊區的濱海橋，工程經費營建署補助70%，市府自籌30%。

    但南門橋昨完工啟用，濱海橋也完工即將啟用，谷關大橋卻沒有動靜。黃玉霖說，他可以感受到南門橋周邊市民和里長的喜悅，但「三座危橋兩樣情」，希望無論市區或偏鄉，執政者都能以市民為本，讓市民擁有安全的橋樑，這是交通人權，也是交通平權。

    谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，谷關大橋的橋墩還在大甲溪的河道中，因谷關位在大甲溪上游，每次大雨來襲，滾滾洪流發出巨響，居民都很擔心橋墩因溪水及土石等沖刷而倒塌斷裂，盼早日重建，以維護谷關居民及用路人等安全。

    台中市建設局表示，谷關大橋經定期橋梁檢測結果屬U2等級，尚無結構使用性及安全影響，因改建經費約2億4000萬元，後續將持續定期進行橋檢維護，並就危險老舊橋梁研籌經費改建。

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