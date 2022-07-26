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    南瀛綠都心公園地下停車場整建完工 增設電動汽車充電樁

    南瀛綠都心公園地下停車場整建完工，台南市長黃偉哲今主持啟用儀式，除提供295席汽車格位，也增設12支電動汽車充電樁。（記者王涵平攝）

    南瀛綠都心公園地下停車場整建完工，台南市長黃偉哲今主持啟用儀式，除提供295席汽車格位，也增設12支電動汽車充電樁。（記者王涵平攝）

    2022/07/26 15:47

    〔記者王涵平／台南報導〕南瀛綠都心公園地下停車場整建完工，台南市長黃偉哲今主持啟用儀式，除提供295席汽車格位，也增設12支電動汽車充電樁，提供更為智慧、便利的優質停車空間。黃偉哲強調，未來南市不僅要新闢停車空間，還要優化既有的停車空間。

    南瀛綠都心公園緊鄰議會民治議事廳與民治市政中心，猶如市府門面，周邊有南瀛親子館及新營文化中心等文教設施，地下停車場提供民眾洽公、遊憩與參加藝文活動等停車需求。

    南市交通局指出，停車場自2006年落成啟用迄今，各項設施已顯老舊並多有損耗，廠商進行整體環境改善工程，包含出入口車坡道鋪面重整、牆面柱體粉刷、滲水抓漏處理、加強場內照明與停車動線指引，並汰換車位在席導引系統等。

    交通局長王銘德指出，因應未來電動車發展趨勢，交通局將逐步於公有停車場設置充電樁，南瀛綠都心公園地下停車場就成了溪北地區最重要推動的核心，超前佈署建置12座充電樁，佔場內總格位數5%，可服務新營、鹽水地區或至新營洽公、旅遊的電動車主，消弭駕駛里程焦慮，打造南市成為電動車友善城市。

    南瀛綠都心停車場以每小時20元費率經營，自7月26日起至8月1日上午9點為止，只要下載「華城電能App」啟動充電，即可享受免費充電服務，未來則提供每度7元的充電服務，希望培養使用者付費的習慣。

    南瀛綠都心公園地下停車場整建完工，台南市長黃偉哲今主持啟用儀式，除提供295席汽車格位，也增設12支電動汽車充電樁。（記者王涵平攝）

    南瀛綠都心公園地下停車場整建完工，台南市長黃偉哲今主持啟用儀式，除提供295席汽車格位，也增設12支電動汽車充電樁。（記者王涵平攝）

    南瀛綠都心公園地下停車場整建完工，台南市長黃偉哲今主持啟用儀式，除提供295席汽車格位，也增設12支電動汽車充電樁。（記者王涵平攝）

    南瀛綠都心公園地下停車場整建完工，台南市長黃偉哲今主持啟用儀式，除提供295席汽車格位，也增設12支電動汽車充電樁。（記者王涵平攝）

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