承諾每年1萬戶社宅開工再跳票 柯文哲坦言：目前約維持8500戶

台北市最大規模社會住宅「廣慈博愛園區」陸續完工，最快下月開放第一波入住。（記者鄭名翔攝）

2022/07/26 16:02

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市最大規模社會住宅「廣慈博愛園區」陸續完工，最快下月開放第一波入住，明年C區完工後將再對外招租；台北市長柯文哲今出席廣慈博愛園區北側綠帶開幕式表示，北市社宅廣受好評，高達98％住戶都願續住；但對於誇口每年維持1萬戶開工的目標卻連年下降，遭議員黃郁芬批「信口開河」，柯文哲坦言，目前維持每年8500戶開工中。

信義區廣慈博愛園區共規劃1520戶社宅，其中D、E區合計1044戶已完成招租、最快下月入住；而C區的476戶則預計明年完工並開放招租；北市都發局指出，今開幕的北側綠帶長約60米，除保留原有老樹外，另也在南側廣場打造結合四獸山元素為主題的學齡前兒童共融式遊戲場。

請繼續往下閱讀...

柯文哲表示，廣慈博愛園區將引進全齡化社宅、社福設施、信義區公所，此外保留4000坪綠地並設置共融式遊具，且能減少砍樹、保留歷史記憶更是難得；而根據近期問券調查，有98％社宅住戶都願續住、90％住戶也認為社宅可減輕經濟壓力，因此社宅仍是實現居住正義重要工作，北市府持續推動社宅E化及青創戶回饋計畫等。

但繼過去政見稱8年興建5萬戶社宅跳票後，柯文哲再宣稱將維持每年1萬戶社宅開工，卻被黃郁芬發現，北市社宅開工數逐年下降，痛斥柯文哲「信口開河、一騙再騙」；對此，柯文哲坦言，目前維持約每年8500戶開工中。

廣慈博愛園區設有60米的綠色廊帶，設有共榮式遊具，今正式開幕。（記者鄭名翔攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法