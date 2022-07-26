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    劍湖山「性轉滑水道」完整影片曝光 泳裝正妹真的滑下來了

    劍湖山臉書粉專今公布完整片段，澄清正妹真的有滑下來滑水道，途中沒有進行任何變性程序。（圖擷取自劍湖山世界臉書粉專）

    劍湖山臉書粉專今公布完整片段，澄清正妹真的有滑下來滑水道，途中沒有進行任何變性程序。（圖擷取自劍湖山世界臉書粉專）

    2022/07/26 16:40

    〔即時新聞／綜合報導〕主題樂園「劍湖山世界」22號發布宣傳廣告。廣告中見一位泳裝正妹進入滑水道遊玩後，不料竟變身成上身全裸的刺青男，引來網友熱議，戲稱滑水道為「性轉滑水道」。劍湖山小編見狀也急忙澄清，除昨日在臉書粉專以玩笑方式發表道歉文外，粉專今日也公布正妹停留在滑水道出口處的影片片段 。小編大喊「真的不會（變性）！」，並且驚呼昨天翻遍了素材庫，終於找到能證明清白的片段了。

    影片一出留言十分火熱，不過不少網友卻依舊「不相信」滑水道沒有性轉功能，紛紛起鬨「所以她又玩了一次，然後變回來？？」、「沒有性轉功能我可是不玩的哦!!」。除了一般民眾，甚至台灣各家遊樂園業者都來蹭一腳參與這場「性轉之謎」，六福村小編在留言區開砲「再騙啊，沒有開頭畫面是要證明什麼？」、義大遊樂世界則表示「反正沒看到完整版我是不相信啦！」。

    而廣告女主角江江也因為影片爆紅受到關注。模特兒江江本名江偉恩，今年剛滿25歲，在Instagram上小有名氣，目前有超過6萬名粉絲追蹤。實體工作上目前有進行拍攝、展場攝影和主持等。

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