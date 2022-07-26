游淑慧爆遠雄偷渡大巨蛋7千坪商場給SOGO 體育局：一定會查

台北市議員游淑慧（右）質疑遠東偷渡大巨蛋商場面積，租給遠東SOGO百貨，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩強調，建照有規定商場面積。（翻攝台北市議會網站）

2022/07/26 15:47

〔記者蔡亞樺／台北報導〕遠東SOGO日前表示，已與遠雄巨蛋公司完成大巨蛋的商場租賃租約，承租面積逾4.2萬坪商場。北市議員游淑慧今下午在議會質詢爆料，指台北市長柯文哲專案報告、遠雄投資執行規劃書、環評等各項資料，都沒有出現4.2萬坪商場面積，遠雄投資計畫書的商鋪面積加總約3.5萬坪，相差7千坪之多，她質疑遠雄偷渡其他空間，一併委外給SOGO，影響市府權利金收入。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，商鋪面積不會超過建照執照裡面的比例；台北市體育局長李再立則著急表示，給我們一點時間，會後找遠雄、遠東SOGO確認，並強調「我們一定會去追」。

請繼續往下閱讀...

游淑慧先是問，SOGO進駐大巨蛋商場，市府是否知道？市府跟遠雄談分潤是否知道？陳世浩回說「不知道」，游淑慧指出，遠雄從2019年就開始談，投資計畫書就已經規劃單一百貨業者經營，但商場面積大小涉及市府分潤，市府都不知道是怎麼做權利金評估，還花300萬元委託廠商進行權利金評估計算，但遠雄連執行計畫書都沒提就跟SOGO簽約。

游淑慧爆料，她查遍各項資料竟然兜不攏商場面積，2021年12月遠雄巨蛋官網公告百貨商場3.5萬坪、遠雄2010年投資計畫書的百貨商場2.8834萬坪、柯文哲專案報告卻是2.7058坪，3個版本的商業面積都不一樣，都跟遠東4.2萬坪不同。

她批評，商業面積跟權利金收入有關係，都沒提到主體場館的商業面積到底多少，如果以1坪3千元計算，遠雄到底租給SOGO多少，市府也無法跟遠東討回。李再立表示，因此市府權利金採取比例、並非定額；陳世浩說，建照執照都有規定商鋪面積，不會超過。

游淑慧更指出，2021年10月大巨蛋環評備查內容則是3.2萬坪，跟遠東聲稱4.2萬坪甚至差1萬坪，環評資料最準，遠雄到底從哪裡生出4.2萬坪給遠東？她從前市長郝龍斌時代至今都只聽到商業面積是3萬多坪，遠東卻說有4.2萬坪，市府都不覺得奇怪嗎？沒有去查嗎？李再立當場答應，一定會去追。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法