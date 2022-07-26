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    全國教育局長會議高雄登場 「生生用平板」預計9月開學到位

    全國教育局長會議今在高雄登場，聚焦中小學數位學習。（記者林曉雲攝）

    全國教育局長會議今在高雄登場，聚焦中小學數位學習。（記者林曉雲攝）

    2022/07/26 14:43

    〔記者林曉雲／高雄報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情第3年，因疫情進入平原期，教育部今明在高雄舉辦全國教育局長實體會議，聚焦在中小學數位學習，教育部長潘文忠表示，政院投入200億元推動「班班有網路，生生用平板」政策，教育部需要與各地方教育局密切合作，預計在今年9月開學時到位。

    潘文忠表示，因疫情關係，全國教育局長去年未能見面，但以線上方式保持密切互動合作，今年教育局長會議由高雄市政府承辦，感謝高雄市副市長史哲出席會議和服務團隊的付出，讓大家感受南台灣的熱情。

    行政院推動「班班有網路，生生用平板」，教育部資科司長郭伯臣說明，對象是國小1年級至高中3年級（12年級），今年起至2025年共4年計投入200億元，學習載具補助61萬台，提供偏遠地區學校學生1人1機，非偏遠地區學校6班配1班為原則。

    在數位建設部分，中央前瞻預算預計投入150億元，首期106年至109年已投入97億元，110至114年將再投入53億元，目前已全數完成中小學校園高速網路，建置智慧學習教室61,289間，設置新興科技示範中心112所。

    雙語數位學伴部分，以國小3年級至國中3年級學生為對象，包括本土語方案、英語方案等，今年已有25所大學、177所國中小，共2949位學生參與，以台南市32校最多，桃園市和台中市各有21校，桃園市也有19校。偏遠學校則將優先媒合國際數位學伴。

    郭伯臣表示，未來新開發教材將包括社會科的再造歷史現場、台灣史、傳統技藝等，開發國家綠道等環境能源新教材。

    師資部分則持續培訓增能，110學年已補助35所、占比7成的師資培育大學辦理增能課程等，師資生運用數位教學檢測工具研發中，至於在職教師已培訓30％，預計在113年完成100％。

    疫情平穩，教育部今在高雄市舉辦全國教育局長實體會議。（記者林曉雲攝）

    疫情平穩，教育部今在高雄市舉辦全國教育局長實體會議。（記者林曉雲攝）

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