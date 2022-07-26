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    嘉市消防小隊長羅國洲 勇奪世界警消運動會桌球銅牌

    嘉市蘭潭消防分隊小隊長羅國洲勇奪「2022年第19屆世界警政消防運動會」男子桌球個人組50+銅牌。（嘉市消防局提供）

    嘉市蘭潭消防分隊小隊長羅國洲勇奪「2022年第19屆世界警政消防運動會」男子桌球個人組50+銅牌。（嘉市消防局提供）

    2022/07/26 13:21

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市消防局蘭潭分隊小隊長羅國洲赴荷蘭參加「2022年第19屆世界警政消防運動會」，在球場展現優異球技，最終拿下男子桌球個人組50+銅牌，好消息今天傳回台灣，打火兄弟均與有榮焉。

    羅國洲表示，他很高興參與國際體育競賽，與來自世界各國消防、警察執法人員交流，一方面可爭取個人最佳成績，另一方面擴展台灣的國際能見度，做好國民外交工作，為國爭光。

    世界警政消防運動會為每兩年一度的國際性運動賽事，參賽者為全球現役或退休執法人員和消防員，又稱警消人員奧運會。

    本屆賽事原定2021年舉辦，因COVID-19疫情肆虐，順延1年舉辦，今年7月22日至31日在荷蘭鹿特丹城市舉辦，賽事共63項，來自全球70多個國家、1萬多名選手參賽。

    羅國洲從事消防工作37年，獲選內政部消防署代表參賽選手，今年也是他第三度參加該項運動賽事。

    他首次於2007年獲選消防署代表，前往澳洲阿德雷德市，當年他也是消防署首次派員參加國際運動賽事的成員之一；第二次即上屆2019年中國四川成都舉行世界警政消防運動會，他在保齡球項目個人組、雙人組分獲金牌及銅牌，成績優異。

    這回出征荷蘭是羅國洲第三度參賽，報名保齡球項目外，也參加他第二專長桌球項目，歷經多日球場爭戰，最終以優異球技拿下銅牌。

    羅國洲（右）以優異球技拿下「2022年第19屆世界警政消防運動會」男子桌球個人組50+銅牌。（嘉市消防局提供）

    羅國洲（右）以優異球技拿下「2022年第19屆世界警政消防運動會」男子桌球個人組50+銅牌。（嘉市消防局提供）

    嘉市蘭潭消防分隊小隊長羅國洲（左）在「2022年第19屆世界警政消防運動會」桌球項目，展現優異球技。（嘉市消防局提供）

    嘉市蘭潭消防分隊小隊長羅國洲（左）在「2022年第19屆世界警政消防運動會」桌球項目，展現優異球技。（嘉市消防局提供）

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