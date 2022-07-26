高溫成郵差夢魘，台郵產工提4訴求，要求停止減人裁段。（資料照，中華郵政公司提供）

2022/07/26 13:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣近來天氣十分炎熱，「陽光普照」成了所有戶外勞動者的噩夢，台灣郵政產業工會表示，高溫天氣讓第一線外勤同仁在戶外投遞時，面臨了極高的職安威脅，加上中華郵政公司不斷減人、裁段，讓每人的工作負荷越來越大、投遞時間加長，熱傷害造成的職災機率大幅提高。因此，台郵產工特別提出4項訴求，要求呼籲立刻停止減人裁段，對於工作負擔大的外勤單位，應確實補足人力。

台郵產工表示，高溫一般不會被視為一種天災，但在暖化程度日益嚴重的情況下，大家的看法必須做出改變，對它的致災性嚴加戒備。高溫天氣讓第一線外勤同仁在戶外投遞，面臨了極高的職安威脅，去年郵政公司為了體卹外勤同仁的辛勞，每人加碼了1000元的涼水費，做為避暑抗熱的補貼。

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台郵產工表示，在越趨高溫的今年，中華郵政公司對外勤同仁該有的著想與照顧，至今卻隻字未提，像是曾說過要讓外勤同仁都能在近中午前返局，可以避開最炎熱的時段等，這都在不斷進行減人裁段的情況下變成奢望空談。對於這樣的情形，中華郵政公司的決策絕對脫離不了關係，呼籲公司不應透過壓縮基層人力做為達成績效的手段，應立刻停止減人裁段，對於工作負擔大的外勤單位，應確實補足人力。

因應高溫天氣，台郵產工提出4項訴求，第1，立刻停止減人裁段、補足人力；第2、外勤同仁每人加碼涼水費至少1000元；第3，提高制服排汗散熱的效果、提供各式防曬及抗高溫用品，並確保上述物料品質；第4，訂定夏季暨高溫作業特別措施，包含建立高溫退避標準、建立高溫假制度、發放高溫津貼等。

中華郵政公司發言人陳敬祥表示，郵局外勤人員約9000多人，因應近年來函件、書信的減少，包裹郵件增加，調整相關人力運用措施，沒有人力不足或是全面裁減區段的情況。涼水費方面，中華郵政公司從2016年開始提供外勤人員，每人每年1000元涼水費，對於工會建議加碼涼水、提供高溫假、高溫津貼、改善制服等，將會審酌外界同業做法及政府規範，由相關單位審慎研討。

根據中華郵政公司統計，國內函件2017年以來是逐年減少，從23億3109.8萬件降到2021年的18億2953萬件；國內包裹則從2392萬件增長到2903.6萬件；國內快捷從935.3萬件增長到1599.1萬件。

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