搶救傷患有事恐被告死？ 杜承哲：適用緊急避難免責

藝人林志穎22日在桃園蘆竹附近撞上汽機車分隔島，車輛隨即起火燃燒，針對當時有路過民眾進行搶救，近日外界有不同看法。（圖翻攝自爆料公社）

2022/07/26 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕藝人林志穎22日在桃園蘆竹附近撞上汽機車分隔島，車輛隨即起火燃燒，針對當時有路過民眾進行搶救，近日外界有不同看法，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲發文強調，「使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定」，也分享若是在上救護車前就有先進行AED施救，存活機會能提高到38%。

林志穎22日行經桃園中正北路發生自撞車禍造成車輛起火，熱心民眾第一時間立刻將他與小兒子救出，醫師黃宥嘉則認為當下移動傷者，要考慮相關後果，「全部教科書都寫不宜在不知道狀況的條件下移動病人。如果寫可以移動病人，換教科書作者被告死」。對於有網友說她這樣會害社會變冷漠，黃宥嘉則稱「暖的人，我們冷卻不了。冷漠的人，我們也暖不了。是法律，與法官的判決會決定社會的氛圍。我連使酸民變鹼民的意願都沒有哩！」

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針對相關言論，醫師杜承哲則發文指出，根據衛生署於2012年增訂《緊急醫療救護法》部分條文修正案中14-2條的內容，「救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定」。他表示這是台灣版的「善良撒瑪利亞人法」，無論是什麼學歷，搶救之後若有不盡完美之處，可依緊急避難精神免除刑責。

杜承哲說，此法至今已通過將近十年，並指「幾位救人英雄的常識很足夠，知道人要是芭比Q了，頸椎怎樣也沒有意義了」，並強調「根本沒有人在強調教科書要改成可以隨便動病人，我們佩服他們火中救命，但不代表我們認同亂動頸椎，這仍然可以分開討論」。

杜承哲也引述急診醫學科主任張志華先前接受媒體採訪時給出的建議，分享若遇到傷患高速衝擊，如車禍及墜樓等，就須特別注意頸椎情況，並指「如患者為面部朝下倒臥，即使有意識，可能需要三個人一起協助進行頭頸維持一直線的『圓滾木翻身』。如果患者清醒，明顯腰椎或頸椎疼痛，沒有呼吸道壓迫問題等，可以建議患者勿自行移動，於現場保護患者維持穩定姿勢」。

杜承哲也提到，熱心助人的比例在台灣非常高，是不可多得的良善風氣，這樣珍貴的互信一旦失去，每個民眾要是受傷、心臟病發，回天乏術的風險只會更高，並指「如果能在救護車上得到心肺復甦術或AED救治，存活機會可以從1%提高到5%；若是上救護車前，就有AED施救，日本經驗顯示存活機會能提高到38%！」他也強調「風氣逐漸改善的時候，恐龍家屬不可能清零，但也會減少，因為越來越多人實際上獲得幫助」。

杜承哲在文末指出「希望專業人士的發言，多注意法律、急救知能的正確性，以及對社會風氣的影響，我們可以一起做得更好」。

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