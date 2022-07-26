陳永華墓修復動土 黃偉哲：希望更多人深入認識台南文史

「歷史建築陳永華墓周邊景觀修復工程」今由台南市長黃偉哲等地方各界主持動土。（記者王涵平攝）

2022/07/26 11:36

〔記者王涵平／台南報導〕「歷史建築陳永華墓周邊景觀修復工程」今由台南市長黃偉哲等地方各界主持動土，黃偉哲希望加強路標指引，方便更多人來參訪，多認識台南文史。

南市文化局表示，歷史建築「陳永華墓原址及墓碑」位於柳營區果毅後，墓主為延平郡王鄭成功的參軍陳永華，人稱世子文臣第一，為明鄭治台時期最高行政官及軍官，為台灣及台南發展基礎打下根基的重要人物。

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棺柩雖在清朝初期即已遷葬至中國福建，但原址所留存的明鄭時期墓碑是陳永華在台開發之重要歷史見證，碑文佐證其功績，且歷史建築現址呈現當時軍屯的歷史背景，歷經時代變遷，墓碑仍保存完整，實屬不易且極具歷史文化意義。

文化局指出，陳永華墓在棺柩遷移後，疏於管理與整理，墓碑直至1929年日治時期才在荒煙漫草中被發現，移回原墓地重建。1971年原縣府撥交由陳氏宗親會重修為衣冠塚，1976年收回管理，建置涼亭與解說牌。2000年原縣府文化處與民間志工（被託夢者林志隆先生）合力進行墓埕修復及周邊植栽美化，並鋪設步道環繞。多年來由南市柳營區果毅社區發展協會義工隊及志工林先生協助環境整理維護。

南市文化局2021年編列500萬元經費補助進行修復，聘請具文化部傳統匠師認證之泥作匠師劉聰連專業協力，預計於今年12月竣工。

黃偉哲表示，該處歷史建築位置較偏遠，應加強路標導引，讓遊客容易前往，除修復文資本體，大幅改善園區景觀；也透過說名牌介紹，讓民眾遊客更瞭解陳永華參軍在台灣南部發展史之重要地位，結合柳營鄰近相關景點，更能串聯為知性旅遊路線，幫助地方文化觀光發展。

「歷史建築陳永華墓周邊景觀修復工程」今由台南市長黃偉哲等地方各界主持動土。（記者王涵平攝）

「歷史建築陳永華墓周邊景觀修復工程」今由台南市長黃偉哲等地方各界主持動土。（記者王涵平攝）

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