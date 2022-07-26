台灣美食展8/5登場 土耳其網紅帶民眾品嘗穆斯林餐點

觀光局打造穆斯林美食館參加台灣美食展，邀土耳其網紅圖佳帶民眾逛展。（觀光局提供）

2022/07/26 11:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕2022台灣美食展將於8月5日至8日在台北世貿一館舉辦，交通部觀光局今年首度以「Ahlan wasahlan」（阿拉伯語歡迎光臨之意）為主題，打造美食、文化、歷史特色的「穆斯林美食館」參展。現場邀請國內炸雞大師、張家清真黃牛肉麵、阿里巴巴的廚房印度料理、MAVI土耳其餐廳、Saha料理中央廚房等餐廳業者現場提供多元穆斯林美食。

觀光局指出，國內及在台外籍穆斯林約有28萬人，雖然人口基數不大，但全世界穆斯林人口佔了總人口比例約25%，將近有19億人，未來伊斯蘭市場價值成長相當可觀，隨政府近年來新南向政策，觀光局致力推廣穆斯林友善環境，吸引相當多的穆斯林旅客前來，除於公共場所設置祈禱室，並且鼓勵民間業者取得清真認證餐飲與旅宿，在友善國內外穆斯林旅遊需求非常有成效。

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為讓國人深度了解穆斯林飲食文化，觀光局「穆斯林美食館」邀請國內餐廳業者在美食展現場提供多元穆斯林美食。觀光局也特別邀請在台土耳其網紅「圖佳」，帶領遊客逛穆斯林美食，觀光局表示，圖佳曾多次擔任電視節目來賓，分享在台生活、也常在自己Youtube頻道分享台灣及土耳其兩國文化不同，本身就是穆斯林的圖佳將親身帶遊客品嚐館內多項不同菜系美食，以及體驗台北清真寺的文化導覽、手工DIY伊斯蘭紀念品。

觀光局表示，為培養國人接待穆斯林旅客禮儀並尊重宗教習俗，穆斯林美食館設計採用穆斯林文化藝術中，典型的伊斯蘭裝飾圖案（又稱為阿拉伯裝飾風格）；這種裝飾常利用花卉簇葉或水果等圖案作為要素，因此設計選擇素雅的花卉裝飾入口意象，並以波斯風格的清真寺為參考，以錐形的磚柱的拱門造型，具經典代表性。現場除了伊斯蘭圖騰的展場風格外，更還原了阿拉伯傳統市場樣貌，將重要經典元素與現代設計手法相結合，讓民眾步入其中仿佛身處異國。

觀光局表示，這次展館依據穆斯林飲食、服裝、禮拜、習慣、住宿的文化特性，規劃了相對應的文化展示區；以沉浸式展示方式，設置穆斯林的情境區、服飾區與禮拜室，穆斯林美食館喊出「Ahlan wasahlan」要國人親身體驗奧妙的穆斯林文化。另外，現在到活動官網票選最愛清真美食，還有機會免費逛美食展、拿小禮物。

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