新竹客運擬裁撤21條路線 桃園市交通局：不影響乘客權益

新竹客運有意明年裁撤行駛南桃園地區的21條路線，引起市議員憂心倘若業者停駛，恐影響民眾權益。（記者李容萍攝）

2022/07/25 23:38

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市議會今舉行市府專案報告，桃園市政府交通局長劉慶豐揭露，新竹客運有意明年裁撤行駛南桃園地區的21條路線，引起市議員憂心倘若業者停駛，恐影響民眾權益；桃園市交通局公共運輸科長陳家緯會後受訪表示，業者並未正式遞出申請，但也掛保證說即便路線停駛也不會影響乘客，有很多業者搶著承接。

「公眾運輸是拉近城鄉差距最重要的一步，如果斷了線勢必擴大城鄉差距！」桃園市議員蔡永芳指出，有國道客運業者嚷嚷，因本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響運量不想營運，對此他針對桃園市有哪些業者要收路線表達關切。

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他還提到，過去免費巴士常被詬病是讓市民免費搭車逛大街，經要求統合、不要浪費資源，他也好奇，交通局透過民眾刷票證的大數據整合後，免費巴士現在剩幾條？

劉慶豐回應，新竹客運明年想在南桃園地區裁撤21條路線，主要服務北桃園乘客的桃園客運也說一直虧損，為彌補客運業者損失，市府提供的補助款已從升格後的3.4億元攀升至今年達9.8億元。

劉慶豐表示，目前針對新竹客運萬一停駛，包括龍潭到三水、楊梅到新埔等市民必需路線，都會考量如何由其他業者接手，但目前為止有營運困難的路線仍盡量維持營運。

陳家緯補充，新竹客運因內部營運問題，曾私下考量，有意在明年底營業許可證到期時，裁撤行經市內的21條路線，目前該公司8、9成的虧損都有市府補貼，至於賺錢的中豐幹線為全市五大幹線之一、營收不錯。

他強調，即便新竹客運停駛，絕對不會造成民眾權益受損，很多業者搶著承接，除了是有補貼大家搶著要，賺錢的路線更不可放過。

至於升格後市府原有88條免費巴士路線，近2年經檢討整併，有20條轉型市區公車、18條停駛，目前共有50條免費巴士路線；劉慶豐舉例，過去L128從桃園區公所開到榮民總醫院桃園分院，永遠只有一對老夫妻搭車看病，平均開一班車一個人補貼1000元，因不具效益，忍痛裁撤。

陳家緯也補充，過去免費巴士路線L709因與市區公車5053的大溪、龍潭區的部分站牌重疊，導致市區公車無人要搭，兩條路線成為競合路線，為此將L709轉型為市區公車212，目前剩下的50條免費巴士都是具有剛性需求的路線，會陸續培養運量。

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