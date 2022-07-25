週四起鄰近大低壓帶，氣象局：熱帶擾動消消長長。（取自中央氣象局，本報合成。）

2022/07/25 19:20

〔記者陳心瑜／台北報導〕擺脫連日極端高溫，中央氣象局表示太平洋高壓勢力將逐日減弱，週四起台灣將會鄰近大低壓帶，將有許多小型熱帶系統在其中消消長長。而昨天生成的熱帶性低氣壓TD06由於環境條件差，不影響台灣天氣，預估明天接近日本過程會消散，但週四起琉球周邊的大低壓帶有機會生成熱帶擾動，是否進一步生成今年第5號颱風桑達（Songda，越南提供，紅河支流），仍需持續觀測。

中央氣象局預報員趙竑說，這週天氣兩階段變化，明天至週四受到太平洋高壓影響、中南部和大台北平地有午後雷陣雨；週五至週日則是東半部整天降雨機率提高。太平洋高壓雖然今天開始逐日減弱，38度以上極端高溫不像前幾天明顯，但天氣還是很熱，局部還是可能有36度以上高溫，中南部、大台北地區以及北部和東半部山區可能有午後雷陣雨。

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趙竑說，明天花蓮縱谷還是要留意38度以上高溫，雙北、屏東、宜蘭縣近山區或河谷以及台東縣地區氣溫仍上看36度。氣象局已經發布高溫紅色或澄色燈號，提醒太平洋高壓影響，明天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市、新北市盆地，屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，需加強注意。

趙竑說，明天至週四風向偏南風至西南風，中南部尤其沿海地區會有海陸風輻合，清晨會有零星降雨，預估北部27至36度、中部26至34度、南部26至35度、東部26至32度，午後中南部、大台北地區及北部、東半部山區有局部短暫雷陣雨。

週五至週日東部降雨機率提高，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區也有局部短暫陣雨。

熱帶性低氣壓TD06今天下午2時中心位置在北緯30.8度，東經137.5度，以每小時8公里速度，向西北進行，不影響台灣天氣。（取自中央氣象局）

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