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    基隆希望之丘親子遊戲設施動工 明年2月前完工

    基隆市政府推動「希望之丘親子遊戲設施再造計畫工程」，斥資6400多萬元，預計2023年2月前完工；基隆市政府今天舉行動工典禮，圖為同步舉行希望之丘的舊大象搬家。（基隆市政府提供）

    基隆市政府推動「希望之丘親子遊戲設施再造計畫工程」，斥資6400多萬元，預計2023年2月前完工；基隆市政府今天舉行動工典禮，圖為同步舉行希望之丘的舊大象搬家。（基隆市政府提供）

    2022/07/25 16:45

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆中正公園是老一代基隆人的遊戲場，傳承跨世代回憶，基隆市政府推動「希望之丘親子遊戲設施再造計畫工程」，斥資6400多萬元，預計2023年2月前完工；基隆市長林右昌、立委蔡適應、都發處長徐燕興及多位市議員今天（25日）參與開工典禮，期許如期如質完工，打造基隆嶄新多元、不同年齡層的親子遊戲基地。

    林右昌指出，他上任後提出希望之丘整體規劃，希望之丘親子遊戲場是最後一塊拼圖，中正公園的遊戲場是基隆人共同記憶，令人印象深刻就是恐龍溜滑梯，市府在2019年前進行整體規劃，當地地形複雜又有高低差，過去遊戲空間被切割成許多區塊，在現代標準來說是有很大的改善空間。

    在規劃設計過程中，市府邀孩子王、大小玩咖、幼教老師、特公盟、專業設計團隊等各界夥伴，藉景觀平台跨局處會議協調，最終方案出爐，運用地形高差規劃設計溜滑梯，配置不同年齡層遊具與休憩空間，改造原有廁所空間及在屋頂增加平台，考量進出口動線安全，做了仔細考量與設計。

    林右昌表示，市府用今年度預算提前對天鵝洞環境做規劃，同步向內政部爭取天鵝洞周邊地區環境改善工程的經費，希望能順利爭取到，2023年就能銜接進行改善。

    都發處長徐燕興表示，「希望之丘親子遊戲設施再造計畫工程案」係希望之丘系列改造工程，感謝營建署補助，含本案共5億5千萬餘元經費投入在希望之丘。本案係延續2020年「公園參與機制與中正公園兒童遊戲場工作坊」的成果。

    都發處表示，這項工程保存既有親子大象並調整位置，順便搬新家，另外就全區排水設施、遊戲設施、遊戲塔、廁所進行改造，完工後將成為大家新的夢想遊戲基地。

    基隆市政府推動「希望之丘親子遊戲設施再造計畫工程」，斥資6400多萬元，預計2023年2月前完工；基隆市政府今天舉行動工典禮，基隆市長林右昌、立委蔡適應一行人共同上香祈禱。（基隆市政府提供）

    基隆市政府推動「希望之丘親子遊戲設施再造計畫工程」，斥資6400多萬元，預計2023年2月前完工；基隆市政府今天舉行動工典禮，基隆市長林右昌、立委蔡適應一行人共同上香祈禱。（基隆市政府提供）

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