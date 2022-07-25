斗六各界反設焚化爐 發起萬人連署活動

斗六市各界發起萬人連署活動，反對設置焚化爐。（記者詹士弘攝）

2022/07/25 14:19

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市各界反對在雲林科技工業區設置事業廢棄物焚化爐及掩埋場，合力發起萬人連署活動，要求經濟部明確表示，未來不在斗六設置焚化爐及掩埋場，市公所及全市40個里辦公室備有連署書供民眾領取。

雲科工業區設焚化爐事件已紛擾斗六一段時間，斗六市公所於7月11日於大北勢天聖宮舉辦地方說明，邀請經濟部工業局長官聽取民意，其中斗六市長林聖爵進行五大訴求說明時，經濟部陳副主任未做任何回應就直接離席。

請繼續往下閱讀...

這段期間長平里發起設置反焚化爐自救會，由於自救會一直未收到經濟部工業局正式公文回應，因此長平里長高忠傑與虎溪里長陳明燦、正心里長張書德、保庄里長張帛絃與里長聯誼會長曾景坐等人，一起向公所陳情，希望發起萬人反焚化爐連署活動，表現全市反對焚化爐的決心。

林聖爵表示，為捍衛斗六的生活品質與居住安全，公所將應萬人連署活動，請經濟部工業局直球對決，正式發文給雲林縣政府、斗六市公所及長平里自救會，內文須明確表示未來不在斗六市設置焚化爐及掩埋場。

斗六市公所表示，連署書將放在40個里辦公室還有斗六市公所服務台供民眾領取，另外假日也會到火車站或人潮眾多的地方提供市民連署。

斗六市各界發起萬人連署活動，反對設置焚化爐。（記者詹士弘攝）

斗六市各界發起萬人連署活動，反對設置焚化爐。（記者詹士弘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法