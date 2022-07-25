幼兒莫德納開放3天接種3.7萬人 蘇揆鼓勵家長評估後帶孩子施打

桃園市府上週六（30日）再開30處「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」。（桃市府提供）

2022/07/25 12:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕中央流行疫情指揮中心自7月21日起，開放6個月以上、5歲以下嬰幼童接種莫德納疫苗第一劑。指揮中心今公布，截至7月23日，幼兒第1劑莫德納疫苗已接種3.7萬人，戶籍人口接種率為4.6%，社區涵蓋率為30.5%。蘇貞昌今在擴大防疫會議上，請指揮中心鼓勵家長能夠在評估相關資訊後，帶著家中幼兒前往各接種站施打疫苗。

指揮中心今說明國內疫苗施打率，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為91.7%，第2劑為85.7%，第3劑為71.2%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.7%，第4劑施打率則為6%，累積施打已超過5919萬人次。目前疫苗數量尚屬充足；滿6個月至4歲幼兒之輝瑞疫苗合約已在洽談中。

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關於上週四才開放的幼兒疫苗，指揮中心說，截至7月23日，幼兒第1劑莫德納疫苗已接種3.7萬人，戶籍人口接種率為4.6%，社區涵蓋率為30.5%，經疾管署各區管制中心陸續至各接種站實地訪查，目前接種站皆設置於交通便利、多數於具有空調或通風良好的地點，現場安排引導動線的醫護人員充足，亦設有臨時哺乳室或尿布檯供家長方便使用。

此外，指揮中心表示，截至7月23日止，5-11歲兒童第1劑疫苗戶籍人口接種率為75.8%，第2劑疫苗戶籍人口接種率為41.2%，其中6-11歲莫德納第1劑疫苗已接種約28.4萬人次，莫德納第2劑疫苗已接種約17.4萬人次，5-11歲輝瑞第1劑疫苗已接種約80.3萬人次，輝瑞第2劑疫苗已接種約41.7萬人次。

對於青少年和長者施打情形，指揮中心說明，截至7月23日止，12-17歲青少年第3劑施打約68萬人次，戶籍人口接種率達57.3%，社區涵蓋率達75%；75歲以上長者第1劑為80.6%，第2劑為76.3%，第3劑為65.6% ；65至74歲長者第1劑為89.7%，第2劑為87.1%，第3劑為79%，其中，65歲以上長者第3劑接種率為74.1%，若以符合接種間隔者計算則已達96.3%，第4劑接種率則為26.9%。

蘇貞昌表示，感謝指揮中心的安排、規劃並實地訪查確認，使6個月至4歲幼兒的疫苗施打作業能夠順利進行，請指揮中心鼓勵家長能夠在評估相關資訊後，帶著家中幼兒前往各接種站施打疫苗；此外，指揮中心上週已宣布50歲以上長者以及18歲以上因工作而有出國需求者可施打第4劑疫苗，請指揮中心持續依施打情形盤整疫苗數量，進行必要採購。也請符合資格的民眾前往施打，以提供自身保護力。

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