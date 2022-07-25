全台燒蕃薯！今36~38度高溫炎熱 明起午後雷陣雨範圍擴大

今各地天氣依舊炎熱，大台北地區及花蓮縱谷有局部地區有機會出現37度以上高溫。（資料照）

2022/07/25 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕今日太平洋高壓的強度會開始減弱，但台灣仍在其勢力範圍內，各地大多仍是晴到多雲的天氣，午後雷陣雨侷限在山區，但發生機率和範圍開始增加。

今日氣溫方面，隨太平洋高壓減弱，各地高溫雖然會稍微下降，不過天氣依舊炎熱，大台北地區及花蓮縱谷有局部地區有機會出現37度以上高溫，其中花蓮縱谷仍有機會出現38度以上的極端高溫，至於其他地區也容易有局部36度左右的高溫。

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今日中午前後紫外線強，台東縣及澎湖縣紫外線指數預報為「危險級」，其他縣市則為「過量級」，民眾外出請做好防曬工作並多補充水分。

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級。琉球群島東方海面為低壓帶，當中是否有熱帶擾動發展，不確定性大，須持續觀察。

週二、週三（26日、27日）太平洋高壓影響強度較弱，各地大多為晴到多雲，午後雷陣雨從山區往西半部平地擴展，其中以山區及中南部平地降雨機率較高，清晨中南部地區也有零星短暫陣雨。各地高溫略降，不過仍較為炎熱。

週四（28日）各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。週五至下週日（29日至31日）台灣附近水氣增多，迎風面東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區也有零星短暫雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 36 28 ~ 35 29 ~ 33 27 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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