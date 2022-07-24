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    海景第一排？南方澳內埤海灘堤防道路 遊客搭帳篷露營挨批

    南方澳內埤海灘照片中的紅圈處是搭帳露營所在位置，被嘲諷「海景第一排」。（記者江志雄攝）

    南方澳內埤海灘照片中的紅圈處是搭帳露營所在位置，被嘲諷「海景第一排」。（記者江志雄攝）

    2022/07/24 18:27

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣知名景點南方澳內埤海灘，傳出遊客在堤防道路搭帳露營，影響其他人通行，畫面曝光後，網友嘲諷「海景第一排」；東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角風管處）回應，內埤海灘禁止露營，會派員加強巡邏。

    內埤海灘背山面海景色優美，也稱為情人灣，是看海聽濤好去處，近來武漢肺炎疫情趨緩又適逢暑假，遊客逐漸回流；蘇澳鎮曾姓鎮民今天上午到內埤海灘散步，發現供人行走的堤防道路被遊客紮營，現場有3個露營帳篷，迫使許多晨運居民繞道，讓眾人相當傻眼。

    曾姓鎮民PO文指出，第一次看到把整個路面擋起來搭帳露營，他以調侃語氣說，東北角（東北角風管處）可以考慮收費，積極管理一下，網友留言挖苦主管機關，「乾脆畫格子開放收費露營，海景第一排」、「這樣路要怎麼走啊？宜蘭好自由」；附近住戶說，內埤海灘堤防道路是居民晨運及遊客行走動線，在此紮營非常不恰當。

    管理單位東北角風管處表示，內埤海灘禁止露營，會派員巡邏，若有違規情形先勸導，不聽從規勸者，依違反發展觀光條例開罰，罰金3萬元起跳。

    東北角風管處說，內埤海灘一帶海域看似平靜，實際暗潮洶湧，不適合戲水踏浪，提醒遊客注意安全，並遵守防疫規定。

    遊客在南方澳內埤海灘岸上紮營畫面。（圖由曾姓讀者提供）

    遊客在南方澳內埤海灘岸上紮營畫面。（圖由曾姓讀者提供）

    南方澳內埤海灘傳出遊客在堤防道路搭帳露營，影響其他人通行。（圖由曾姓讀者提供）

    南方澳內埤海灘傳出遊客在堤防道路搭帳露營，影響其他人通行。（圖由曾姓讀者提供）

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