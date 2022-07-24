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    媳驚見婆婆好友上半身全裸對小孩「做這事」！ 網怒批：超噁

    有網友分享，請婆婆幫忙照顧小孩，小孩卻經常深夜哭鬧不休，有次提早下班，竟看見婆婆的女性友人僅穿內褲坐在客廳，幾乎全裸，再深入得知原因後，更讓她又驚恐又氣憤。示意圖。（路透社資料照）

    有網友分享，請婆婆幫忙照顧小孩，小孩卻經常深夜哭鬧不休，有次提早下班，竟看見婆婆的女性友人僅穿內褲坐在客廳，幾乎全裸，再深入得知原因後，更讓她又驚恐又氣憤。示意圖。（路透社資料照）

    2022/07/24 20:17

    〔即時新聞／綜合報導〕婆媳問題是婚後一大課題。有網友分享，請婆婆幫忙照顧小孩，最近小孩卻經常深夜哭鬧不休，有次提早下班，一進家門，竟看見婆婆的女性友人僅穿內褲坐在客廳，幾乎全裸，追問之下，婆婆竟反控大驚小怪，未料，得知對方赤身裸體的原因後，令她直呼「原來造成小孩驚嚇的原因在這」！

    這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上貼文，分享日前婆婆至家中就近照顧小孩，自此婆婆的姊妹就常到中閒聊，沒想到原PO有次提早下班，竟看見驚人畫面，「一開門就看見阿姨上空只剩一件內褲坐在客廳」。

    原PO私下向婆婆追問後，竟得到「都是自己人，不要大驚小怪」的回覆。令人驚訝的是，後續原PO婆婆的好友更自豪道：「都給你小孩吃我的奶耶，你婆婆也是。」讓原PO驚恐又氣憤。

    貼文曝光後，吸引許多網友在底下留言「都沒奶了還在自豪什麼」、「真噁心！」、「好變態」、「我懂長輩也有母愛氾濫的時候，但還是覺得好噁心」、「這我不行，我一定會抓狂，小孩是我的命」；也有不少人提供原PO建議，「寧願花錢找保母」、「如果可以就送去給專業的帶」。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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