為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中市國安國小足球隊成績斐然 人工草皮球場落成啟用

    中市西屯區國安國小人工草皮足球場，24日落成啟用，校長感謝立委張廖萬堅（右）、市議員林祈烽爭取中央及地方預算。（張廖萬堅提供）

    中市西屯區國安國小人工草皮足球場，24日落成啟用，校長感謝立委張廖萬堅（右）、市議員林祈烽爭取中央及地方預算。（張廖萬堅提供）

    2022/07/24 16:42

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市西屯區國安國小人工草皮足球場，今（24）日落成啟用，是中市首座人工草皮複合式運動場，相關材料也都符合FIFA認證，除了安全性提高外，場地設計了一座完整8人足球場及兩座5人制足球場，另外還保留原來的跑道設計，除了可以辦足球賽還可以辦理運動會賽跑的競賽。

    台中市近年基層足球運動蓬勃發展，但平常練的場地不足及設備老舊，立委張廖萬堅去年中爭取1428萬的西屯區國安國小人工草皮足球場，順利於今（24）日落成啟用。

    國安國小足球隊成立於2004年，並由大力卜企業派教練協助訓，小球員長年在學校操場練習，在國內外參賽也屢獲佳績，但操場同時也要提供校內其他學生的使用，長期下來使得操場兼做足球場地練習，卻因草地不平整，加上自動灑水系統也已老舊，導致養護不易，每逢下雨後操場就會積水濕滑，加上水溝蓋老舊破損，整體練習場地的環境不佳，小球員們練習時經常因此受傷。

    立委張廖萬堅表示，他在接獲校方及家長會的陳情後，立即辦理會勘，並多次邀集相關單位研商，終於去年6月成功爭取到體育署核定1428萬經費，由中央補助1000萬元辦理足球場整建，其餘428萬元也感謝市議員林祈烽向台中市政府教育局成功爭取，打造台中第一座國小人工草皮足球場。

    國安國小校長陳貞蓉表示，此次足球場的整修非常感謝立委張廖萬堅、市議員林祈烽協助向中央及市府爭取經費，讓球場有充分的經費進行改善，讓孩童有一個安全且專業的足球場。

    2019年時國安國小足球隊分別奪得歐洲青少年足球分齡賽U12組亞軍及亞太盃青少年國際錦標賽冠軍，2021年則獲得國內少年盃足球錦標賽四年級組冠軍、五年級組殿軍，今年再奪得學校四年級組的亞軍，成績斐然。

    因學校社區附近沒有完整的足球場地，因此國安國小也期許足球場地改善後，能作為大肚山及中科園區足球運動人才訓練據點，逐步為足球運動佈建梯隊系統以及優質的足球訓練環境，未來作為「大肚山/中科園區足球運動訓練暨發展中心」，藉由足球場地之整建，搭起台中市大肚山地區通往世界的橋樑。

    中市西屯區國安國小人工草皮足球場，24日落成啟用。（張廖萬堅提供）

    中市西屯區國安國小人工草皮足球場，24日落成啟用。（張廖萬堅提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中啟用新8人制足球場 11月底足球園區動工
    2022/07/18 18:08

    台中啟用新8人制足球場 11月底足球園區動工
    育人國小創校50年 嘉市首座5人制人工草皮足球場啟用
    2022/05/02 19:24

    育人國小創校50年 嘉市首座5人制人工草皮足球場啟用

    宏碁輕薄筆電跟進OLED風潮升級上市
    台東豐田國中克難練球奪全國冠軍 掙得4400萬元足球場今天啟用
    2021/12/24 16:59

    台東豐田國中克難練球奪全國冠軍 掙得4400萬元足球場今天啟用
    遭控佔北市場地營利 知名足球教練駁：合法租借訓練選手
    2021/05/02 20:14

    遭控佔北市場地營利 知名足球教練駁：合法租借訓練選手
    「足」厲害！ 國小足球隊面臨解散 全力拚搏捷報頻傳
    2019/07/19 19:48

    「足」厲害！ 國小足球隊面臨解散 全力拚搏捷報頻傳
    都好棒棒！ 台中市兩國小足球隊赴歐參賽奪雙冠
    2018/08/06 21:52

    都好棒棒！ 台中市兩國小足球隊赴歐參賽奪雙冠
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播