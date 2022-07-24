中市國安國小足球隊成績斐然 人工草皮球場落成啟用

中市西屯區國安國小人工草皮足球場，24日落成啟用，校長感謝立委張廖萬堅（右）、市議員林祈烽爭取中央及地方預算。（張廖萬堅提供）

2022/07/24 16:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市西屯區國安國小人工草皮足球場，今（24）日落成啟用，是中市首座人工草皮複合式運動場，相關材料也都符合FIFA認證，除了安全性提高外，場地設計了一座完整8人足球場及兩座5人制足球場，另外還保留原來的跑道設計，除了可以辦足球賽還可以辦理運動會賽跑的競賽。

台中市近年基層足球運動蓬勃發展，但平常練的場地不足及設備老舊，立委張廖萬堅去年中爭取1428萬的西屯區國安國小人工草皮足球場，順利於今（24）日落成啟用。

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國安國小足球隊成立於2004年，並由大力卜企業派教練協助訓，小球員長年在學校操場練習，在國內外參賽也屢獲佳績，但操場同時也要提供校內其他學生的使用，長期下來使得操場兼做足球場地練習，卻因草地不平整，加上自動灑水系統也已老舊，導致養護不易，每逢下雨後操場就會積水濕滑，加上水溝蓋老舊破損，整體練習場地的環境不佳，小球員們練習時經常因此受傷。

立委張廖萬堅表示，他在接獲校方及家長會的陳情後，立即辦理會勘，並多次邀集相關單位研商，終於去年6月成功爭取到體育署核定1428萬經費，由中央補助1000萬元辦理足球場整建，其餘428萬元也感謝市議員林祈烽向台中市政府教育局成功爭取，打造台中第一座國小人工草皮足球場。

國安國小校長陳貞蓉表示，此次足球場的整修非常感謝立委張廖萬堅、市議員林祈烽協助向中央及市府爭取經費，讓球場有充分的經費進行改善，讓孩童有一個安全且專業的足球場。

2019年時國安國小足球隊分別奪得歐洲青少年足球分齡賽U12組亞軍及亞太盃青少年國際錦標賽冠軍，2021年則獲得國內少年盃足球錦標賽四年級組冠軍、五年級組殿軍，今年再奪得學校四年級組的亞軍，成績斐然。

因學校社區附近沒有完整的足球場地，因此國安國小也期許足球場地改善後，能作為大肚山及中科園區足球運動人才訓練據點，逐步為足球運動佈建梯隊系統以及優質的足球訓練環境，未來作為「大肚山/中科園區足球運動訓練暨發展中心」，藉由足球場地之整建，搭起台中市大肚山地區通往世界的橋樑。

中市西屯區國安國小人工草皮足球場，24日落成啟用。（張廖萬堅提供）

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