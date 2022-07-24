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    新竹縣今新增624例本土確診案例

    新竹縣今天持續新增624個確診病例。（圖由竹縣府提供）（記者黃美珠攝）

    新竹縣今天持續新增624個確診病例。（圖由竹縣府提供）（記者黃美珠攝）

    2022/07/24 13:44

    〔記者黃美珠／新竹報導〕〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣今天新增624例COVID-19本土確診案例，新增者分布在竹北282例、竹東97例、湖口62例、新豐58例、新埔38例、關西29例、寶山19例、芎林12例、尖石10例、峨眉8例、北埔5例、橫山3例、五峰1例。目前新竹縣居家隔離678人、居家照護列管人數2718人 。

    縣府衛生局表示，為協助嬰幼兒及早建立對新冠病毒的免疫能力，避免確診後導致重症及死亡風險，新竹縣縣內52家合約醫療院所和13鄉鎮市衛生所，從上週五、22日起已開放6個月大到5歲嬰幼兒接種莫德納疫苗。

    另也實施COVID-19疫苗第2次追加劑（第4劑）接種作業，對象是因工作需求需出國的18歲以上民眾與50歲以上成人，提醒符合接種資格的民眾應儘速接種，以獲得保護力。

    另根據疾管署資料，今年迄今國內已有5例登革熱境外移入病例，分別來自越南3例跟印尼2例，目前雖還沒有本土病例，但是考慮國內已進入登革熱流行季節，加上近期各地皆有豪大雨發生且氣溫偏高，所以縣府衛生局呼籲民眾應儘速清理生活環境內的積水容器，做好「巡、倒、清、刷」清除環境孳生源，以免病媒蚊的孳生。

    平時如果因為種菜、種花等有運用水桶、儲水箱等容器儲水，務必加蓋或是覆蓋細紗網，並須留意紗網不可接觸水面，避免成為孳生源。如有出現疑似症狀則應儘速就醫，以利院所即時通報及治療。

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