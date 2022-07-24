台南安定晶鑽爸爸、鑽石婚楷模表揚 黃偉哲獻上火鶴花祝福

台南市長黃偉哲（坐者中）表揚安定區結髮64年的鑽石婚楷模陳忠和、陳許笑伉儷（坐者右3、2）。（台南市政府提供）

2022/07/24 12:53

〔記者劉婉君／台南報導〕父親節將屆，台南市安定區公所今（24）日表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，藉以表彰各里的晶鑽爸爸及結髮逾一甲子的鑽石婚楷模陳忠和、陳許笑伉儷，台南市長黃偉哲也到場分送火鶴花，預祝所有的爸爸「父親節快樂」。

表揚活動中，各里模範父親及鑽石婚楷模由家人陪伴，逐一上台領獎，黃偉哲與安定區長李燿州、地方民代等，共同頒贈賀匾及禮品，不少祖孫多代同堂，場面相當溫馨。

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嘉同里晶鑽爸爸王森福，帶著孫兒親手製作的氣球捧花接受表揚，他開心地說，捧花是就讀國小的孫兒們，花了3天才完成的，是最令他感動的禮物。王森福的大兒子也說，父親表揚活動讓家族向心力更加凝聚，希望市府每年都能舉辦這樣的活動。

黃偉哲不久前才經歷父喪，他致詞時表示，爸爸、媽媽的角色都很重要，爸爸就像一個家的屋頂，有爸爸的遮風擋雨，家庭就會穩定。除了向所有父親致上最高敬意，也恭喜新吉里陳忠和及陳許笑伉儷，現代人晚婚、不婚，2人能夠結婚長達64年，在現代社會中特別不容易。

李燿州表示，接受表揚的模範父親，不僅從事公益、關懷社會，更培育出優秀的子女，他們的教養經驗及對社會的貢獻，足為眾人表率。

安定區晶鑽爸爸分別為：蘇林里梁卿、蘇厝里郭俊良、安定里王役宗、安加里許建中、港尾里王龍飛、中榮里楊民雄、港口里謝明村、港南里王懋澤、嘉同里王森福、中沙里王清和、新吉里黃金成、文科里陳進福。

台南市長黃偉哲（坐者中）表揚安定區結髮64年的鑽石婚楷模陳忠和、陳許笑伉儷（坐者右3、2）。（台南市政府提供）

台南市安定區公所表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，台南市長黃偉哲也到場分送火鶴花，預祝所有的爸爸「父親節快樂」。（台南市政府提供）

台南市安定區公所表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，台南市長黃偉哲（坐者左4）頒贈匾額，不少家庭多代同堂出席。（台南市政府提供）

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