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    議員要求爭取漢翔路打通經費 蔡其昌︰當副院長、市長都會爭取

    市議員楊正中（右）、市議員參選楊大鋐（左）要蔡其昌現在就要跟中央爭取預算打通漢翔路，不必等當選市長（楊正中提供）

    市議員楊正中（右）、市議員參選楊大鋐（左）要蔡其昌現在就要跟中央爭取預算打通漢翔路，不必等當選市長（楊正中提供）

    2022/07/24 13:23

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨市長參選人、立法院副院長蔡其昌日前提出要打通市政路和漢翔路的政見，國民黨市議員楊正中表示，他在市議會質詢已多次提出這項建議，但市府回應因開闢經費龐大，將研議分期分段開闢的可行性，他與西屯區市議員參選人楊大鋐都樂見蔡其昌跟進，2人都要求蔡其昌要打通漢翔路，不必等到當選市長，現在就可以向中央爭取更多的補助經費，讓市府能儘快動工，便利西屯交通。

    蔡其昌表示，感謝國民黨議員參選人的樂見，他不只現在擔任立法院副院長會努力協助爭取，未來擔任台中市長時，民進黨的4位立法委員也會持續來追蹤預算補助的進度，地方與中央一條心，相信可以爭取更多建設預算回到台中，建設大台中。

    市議員楊正中表示，蔡其昌日前提出要打通市政路和漢翔路的政見，他在去年和今年的議會質詢，都曾提出這項建議，很樂見蔡其昌跟進。

    楊正中議員服務處執行長、西屯區市議員參選人楊大鋐說，這幾年勤跑基層，接獲許多市民反映，要求漢翔路（環中路以西路段）要延伸打通到東大路和中科園區，方便在園區工作的市民上下班，楊正中也2次在議會提出質詢，要求市府要延伸打通漢翔路，以紓解中科園區的上下班車流。

    楊大鋐指出，漢翔路延伸打通路段屬計畫道路，開闢長度約3140公尺、計畫寬度為40公尺，市府初估開闢所需總經費約46億8800萬元，也因經費較龐大，因此建設局答復說將研議分期分段開闢的可行性，並待預算籌措到位後，依規定辦理開闢事宜。

    楊大鋐表示，雖然和蔡副院長是不同黨派，但樂見蔡副院長有看到西屯區的問題，而且還將打通漢翔路列為其競選政見之一，身為市議員參選人，他是樂觀其成，建設不分藍綠，只要是有利於西屯區的繁榮和發展，大家都會支持的。

    楊大鋐說，漢翔路打通所需經費龐大，建議蔡副院長應先發揮其立法院副院長的影響力，先幫市政府多爭取中央補助預算，不要等到要選舉了，才把開闢漢翔路當成是選舉政見，現在能做的事，就要趕快做。

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