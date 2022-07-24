07/24 各報重點新聞一覽

立法院長游錫堃（中）率團出訪立陶宛，昨赴立陶宛國會大樓拜會兩位副議長米庫樂妮雅娜（左六）與邵達格斯（左五），並與國會友台小組主席馬爾德基斯（左三）、外交事務委員會主席安芮琪娜（左四）等議員會談。（取自游錫堃臉書）

2022/07/24 06:46

自由時報

立陶宛駐台辦事處 9/12開館

立陶宛駐台經貿辦事處開館時間終於敲定！立陶宛媒體「波海時報」報導，上月中剛訪台的立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜廿二日透露，根據目前時間表，預定在今年九月十二日開設立陶宛駐台經貿辦事處。對此，外交部昨表示誠摯歡迎的立場。

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疫情效應 學童視力不良率破45%

疫情效應！連續八年下降的國小學童裸視視力不良率，在疫情發生後連續兩年上升，一一○學年度最新統計突破四十五％。醫師認為遠距線上教學增加３Ｃ使用，並減少戶外活動是主因，建議把握暑假「亡羊補牢」，避免「惡視力」演變成眼疾找上門。

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再度發聲明 駁論文抄襲// 陳明通：林智堅就是原創者

前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅遭指控論文抄襲；林的台大國發所論文指導教授、國安局長陳明通昨再發聲明，強調林智堅和另位學生余正煌的論文雖有相似之處，是因為使用同一組問卷所蒐集的資料，外界若認為文字相似、語法相同就是抄襲，「這完全是去脈絡化的說法」，林智堅就是論文的原創者。

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聯合報

延攬國際人才…逃亡搶嫌也來台 就業金卡亂象頻傳

蔡英文總統去年指示行政院跨部會啟動「攬才計畫」，鎖定專業人才、移工和僑外生，放寬規範向海外招手。其中，為吸引外國特定專業人士來台，國發會核發「就業金卡」在今年上半年內增加一四三七人，六、七月間卻接連傳出持卡人在台亂象，是否加嚴把關來台條件引發爭議；學者與朝野立委疾呼全盤檢視審查制度與條件，兼顧人才與國安。

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新竹棒球場斥資12億元重建 問題一籮筐

斥資近十二億元重建的新竹市立棒球場前晚開幕戰，被球員質疑「糟如古巴」，開幕兩天就造成三名職業球員受傷。民眾黨新竹市長參選人高虹安更直指，得標廠商巨佳營造曾有偷工減料、釀五死工安意外的不良紀錄，質疑新竹市府把關不力。市府昨晚說明，廠商遴選一切依程序辦理，遺憾不經查證重炒舊案。

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中國時報

台灣問題 蘇利文：美國保持戰略模糊政策

白宮國家安全顧問蘇利文22日重申，美國的「一中政策」沒有改變，而在台灣問題上，他相信「模糊必須是戰略的特徵」。他還表示，美國將繼續提供更有利於應對潛在威脅的武器，幫助台灣發展「豪豬」戰略。

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大暑全台烤番薯 台北38.3℃平今年最高溫

昨天是二十四節氣中的大暑，是陽光最猛烈、炎熱的1天，全台熱爆成紅番薯！台北測站昨天下午2時44分測到攝氏38.3度，平了今年台北測站高溫紀錄外，連晚上都有30度以上的溫度，中央氣象局表示，今天桃園以北、宜蘭、台東地區及花蓮縱谷仍有局部38度以上高溫發生的機率，明起至27日太平洋高壓勢力稍微減弱，午後除了山區之外，西半部平地也有降雨機會，但高溫也仍有33度至35度。

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連續8年下降的國小學童裸視視力不良率，在疫情發生後連續兩年上升，110學年度最新統計突破45％。（資料照）

林智堅台大國發所論文指導教授、國安局長陳明通昨再發聲明，強調林智堅就是論文的原創者。（資料照）

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