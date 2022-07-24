熱爆！ 北台灣及東部高溫恐飆破38度 外出慎防「危險級」紫外線

今日桃園以北、東半部及屏東地區有機會出現38度以上高溫。（資料照）

2022/07/24 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕今日受太平洋高壓影響，各地依舊是晴到多雲、高溫炎熱的天氣，只有午後山區有零星降雨 ，各地高溫都可以達到33至38度，外出慎防紫外線及熱傷害。

今日桃園以北、東半部及屏東地區有機會出現38度以上高溫，中午前後紫外線強烈，苗栗縣以北、宜花東、台南市及澎湖縣今日的紫外線指數預報為「危險級」，其餘縣市皆為「過量級」，外出務必做好防曬工作並多補充水分。另外，都會區在夜間也容易有30度左右的溫度，民眾在夜間活動也需留意，慎防熱傷害。

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空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週一至週四（25日至28日）太平洋高壓勢力稍微減弱，各地上午仍為晴到多雲且高溫炎熱，午後除了山區之外，西半部平地也有降雨機會。此外，恆春半島亦有零星降雨，28日清晨西半部地區亦有零星短暫雨。

週五、週六（29日、30日）南海至菲律賓東方海面為低壓帶，台灣附近水氣增多、環境吹偏東風，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；清晨中南部地區亦有零星短暫雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 39 28 ~ 36 29 ~ 33 28 ~ 33

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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