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    台中松竹路「燙平」7/25開工 7/28封閉匝道

    台中市松竹路施工燙平，28日到29日松竹路一段及台74線東向下匝道及西向上匝道封閉。（台中市政府提供）

    台中市松竹路施工燙平，28日到29日松竹路一段及台74線東向下匝道及西向上匝道封閉。（台中市政府提供）

    2022/07/23 22:58

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市松竹路是北屯區交通要道，貫穿11期、14期、機捷區段徵收及單元12等新興重劃區，東側銜接大坑風景區，還有台中捷運行經，平日假日車流繁忙，台中市建設局7月25日將進行松竹路一段（旱溪東路到東山路）「道路燙平」，7月28日封閉松竹路匝道，提醒用路人注意。

    建設局長陳大田說，為減低對交通與住戶的影響，軍功路以東（往大坑方向）住戶較少採夜間施工，軍功路以西住戶眾多採日間施工。道路燙平範圍鄰近台74快速道路松竹交流道，建設局已取得公路總局核准於7月28日封閉松竹路匝道，協請警察廣播電台播送及公路總局電子看板公告施工訊息，施工期間請用路人遵守現場義交指揮，提前改道並注意通行安全。

    陳大田說，這次燙平計畫同時減少路面孔蓋數，提高標線防滑係數至65BPN，採大粒徑骨材增加承載力，提供市民平整的道路服務品質。

    另外，松竹路一段（環中東路至東山路）南側車道配合自來水備援管工程計畫交由水公司辦理埋管工程，市府也積極與水公司溝通協調，要求加快工程進度以降低對用路人與周邊住戶的影響，目標9月底前完成埋管工程及道路燙平。

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