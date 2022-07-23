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    觀光局在地特色旅遊展 推廣台灣新興旅遊模式、景點

    觀光局在松菸文創辦在地特色旅遊展，推廣台灣新興旅遊模式、景點。（圖：觀光局提供）

    觀光局在松菸文創辦在地特色旅遊展，推廣台灣新興旅遊模式、景點。（圖：觀光局提供）

    2022/07/23 17:54

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為推廣臺灣在地特色旅遊，交通部觀光局以「島嶼進行式」為主題，邀請眾多旅行社與在地產業合作包裝推出生態、文化、美食、樂活及都會等主題的深度特色旅遊產品，打造屬於台灣在地品牌差異化及獨特性。觀光局今日在松山文創園區（文創川廊）舉辦「在地特色旅遊－島嶼進行式」實體活動，結合線上與線下資源，將旅行台灣的各種美好濃縮在展區空間內，透過視、聽、嗅、味、觸的五感體驗，讓民眾在短短2天內可以搶先體驗旅行台灣的各種趣味。

    觀光局長張錫聰表示，過去出國旅遊非常旺盛，台灣一年出國人次可到1700萬，超過一半以上的國人都會出國，然而經常出國旅遊一部份旅客，慢慢忽略台灣寶島美景、美食、旅遊優點。今年特別推出在地特色旅遊計畫，主要是因為疫情因素，國境沒辦法解封，很多民眾無法出國，覺得有必要利用這個計畫，推動各種國旅轉型，找出台灣新興景點、秘境，結合地方創生、在地體驗等，包裝全新旅遊行程，打破國人對國旅髒、亂、貴的刻板印象，讓國人重新認識台灣。

    「在地特色旅遊－島嶼進行式」實體活動開幕第一天，包含各大旅行社代表、DTTA台灣觀光策略發展協會代表、地方特色體驗供應商代表都到場出席活動，強力推薦夏日旅遊新玩法。同時舉辦台灣特色募集活動頒獎典禮，頒獎給歷經2個月的素人網紅全台徵稿票選活動，最終選出的人氣前5名景點，包含秘境阿里山眠月線、姊妹潭、美麗的紫蝶幽谷、馬陵秘境溫泉、桃園大溪泰雅部落教堂等，期許透過他們的鏡頭，將台灣的美好分享給全世界。

    這次活動特別邀請台灣美食指南針的大文，到現場分享台灣特色美味，邀請設計型男顏伯駿，推薦最激盪他設計靈感的台灣酒吧與咖啡館；現場更提供由顏伯駿設計師替本活動限量設計的精美小禮，只要參加分享會，就有機會獲得。

    另外，民眾到活動現場參與體驗活動，在「島嶼販賣部」還可獲得200元至1000元不等行程優惠折扣券，包含藍皮解憂號花東3日遊、澎湖七美望安雙島海洋牧場－北環島3日遊、南北之星高速快航˙馬祖藍眼淚3日遊、金門摩西分海˙水頭聚落˙後浦小鎮豐富3日遊等，民眾可在7月23日至24日到松山文創園區親自體驗。

    觀光局在松菸文創辦在地特色旅遊展，推廣台灣新興旅遊模式、景點，觀光局長張錫聰也在現場親自體驗小遊戲。（圖：觀光局提供）

    觀光局在松菸文創辦在地特色旅遊展，推廣台灣新興旅遊模式、景點，觀光局長張錫聰也在現場親自體驗小遊戲。（圖：觀光局提供）

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