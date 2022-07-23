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    遇到大暑就要消暑 玉井芒果節黃偉哲請吃芒果冰棒、冰沙

    玉井芒果節登場，適逢大暑，市長黃偉哲發放芒果冰棒，讓遊客清涼一下。（記者吳俊鋒攝）

    玉井芒果節登場，適逢大暑，市長黃偉哲發放芒果冰棒，讓遊客清涼一下。（記者吳俊鋒攝）

    2022/07/23 14:16

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南國際芒果節系列產地活動進入壓軸，今天在有「芒果故鄉」之稱的玉井登場，主打芒果冰品，雖然適逢24節氣的「大暑」，豔陽高照，人潮仍不斷湧至，市長黃偉哲與農業局、區公所聯手行銷，請吃芒果冰棒、芒果冰沙，以及芒果霜淇淋，讓遊客暫時清涼一下。

    今天是國際芒果節產地活動的最後場次，在玉井圓環舉行，黃偉哲出席開幕儀式，並擔任代言，強調炎夏呷冰當然要選芒果冰，尤其在芒果故鄉最對味。

    看到現場氣氛熱烈，黃偉哲一抵達，就先分送芒果冰棒，讓民眾清涼、消暑，遊客們爭相索取，150支很快就發完，非常搶手。

    開幕之後，黃偉哲也發放促銷折價券，希望能刺激消費，民眾更是大排長龍領取，成功帶動買氣，場面相當熱鬧。

    黃偉哲表示，雖然受氣候因素影響，今年芒果產量銳減，市政府仍全力做好行銷工作，主要是將市場通路先佔起來，一旦豐收時，就不怕沒地方賣。

    黃偉哲說，各界努力下，台南芒果已打進超商、賣場，以及網路平台等管道，愛文的外銷也從日本、韓國，今年再增加紐西蘭，金煌則有新加坡，市政府將通路拓展得更寬廣。

    黃偉哲提到，芒果行銷辦得好，未來通路就沒煩惱，賣到漲價，農民的收益也就能確保；今天雖然很熱，但活動現場人潮湧現，芒果冰品大家都吃得很開心。

    今天的開幕儀式，玉井區長陳新澈也到場一起推廣在地芒果，公所全更力支援活動會場；農業局規劃了舞台表演，以及系列的闖關遊戲，讓遊客集章兌換芒果霜淇淋或芒果冰沙。

    玉井芒果節登場，適逢大暑，市長黃偉哲發放芒果冰棒，讓遊客清涼一下。（記者吳俊鋒攝）

    玉井芒果節登場，適逢大暑，市長黃偉哲發放芒果冰棒，讓遊客清涼一下。（記者吳俊鋒攝）

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