彈珠台教具、VR虛擬實境 「水保online大平台」邀你一同長知識

新北市政府今舉辦「水保猴賽擂 逗陣遊淡水」北區水土保持嘉年華。（記者周湘芸攝）

2022/07/23 13:07

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府今於淡水捷運站旁金色水岸廣場辦理「水保猴賽擂 逗陣遊淡水」北區水土保持嘉年華，現場設有20個宣導及闖關攤位，包括彈珠台教具及VR虛擬實境等，另舉辦2場水保知識擂台賽，送出2台iPad平板給答題得分最高者，氣氛熱絡。

新北市副市長劉和然出席活動表示，新北市近年來持續推廣水保教育，今年推出「水保online大平台」空間，可供各縣市政府上傳各自研發的水土保持教具，讓大家藉由此平台接觸多元的教材，學習水保知識及坡地保育觀念，一同建構生態友善環境。

請繼續往下閱讀...

農業局表示，近年氣候變遷加劇衍生許多災害發生可能，新北市轄內有超過88%山坡地，及235條土石流潛勢溪流，以生態永續、健康環境為目標，希望用創意多元方式翻轉生硬水保知識，向民眾宣導水土保持及土石流防災重要性。

農業局指出，今年結合時事拍攝多部創意宣導短片，將熱門韓劇「魷魚遊戲」改編為「山保遊戲」，並推出以漫畫介紹新北市常見的水土保持設施及功能，去年更創建「新北水保Gather Town大地圖」，讓小朋友透過線上闖關認識水土保持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法