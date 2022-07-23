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    台科大師生翻新教會樹屋 大小朋友安全築夢好享受

    10名台科大建築系學生利用5天的時間，將關山基督長老教會前茄苳樹屋全面換新。（記者陳賢義攝）

    10名台科大建築系學生利用5天的時間，將關山基督長老教會前茄苳樹屋全面換新。（記者陳賢義攝）

    2022/07/23 11:21

    〔記者陳賢義／台東報導〕台灣科技大學建築系學生4年前由副教授邱韻祥帶領來到關山進行「城鄉牽手深化計畫」，選定在關山基督長老教會前茄苳樹建造一座木造結構書屋，歷經幾年的風吹日曬雨淋，部分結構似有安全顧慮，為了讓在地大小朋友都能安全築夢，今年改由學弟妹翻新結構，現已升任教授的邱韻祥自信滿滿的說，新樹屋再撐個5年安全沒問題。

    短短5天的時間，3位升大四、7位升大三的台科大建築系同學就聯手將關山教會樹屋木構改頭換面，還將木料進行防水漆的塗裝作業。邱韻祥說，教會前的樹屋讓大小朋友更貼近大樹，日前完成修剪枝葉的茄苳樹相信很快會再回復原有茂密遮蔭，屆時在書屋下休憩，涼風徐徐吹來，絕對會令人覺得很享受。

    邱韻祥說，原樹屋拆卸下來的舊料並未丟棄，而是送給崁頂村民轉用於農業環境，讓回收舊料獲得更好的後續利用。雖然4年前建構樹屋的同學都畢業離校，但接續更新作業的學弟、妹透過測量、拆解、分析，並與他討論，逐步解讀當年的設計意圖，觀察拆解下來的舊木料後，對於各構件受環境力的影響有更進一步的認識，並嘗試在新木構中給予改進。

    喜見教會樹屋全面換新，在地民眾開心的說，相信日後帶小朋友來會更安全舒適。邱韻祥呼籲，即使木造書屋的結構應是安全無虞，但年紀太小的孩童最好還是要有家長陪同，且避免跳躍或追逐嬉戲等危險舉止。

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