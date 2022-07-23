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    熱爆了！ 雙北桃、東部地區恐現38度極端高溫

    氣象局今（23）日5時51分對台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣發布紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，對基隆市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣發布橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率。（圖擷自中央氣象局）

    氣象局今（23）日5時51分對台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣發布紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，對基隆市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣發布橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率。（圖擷自中央氣象局）

    2022/07/23 09:33

    〔即時新聞／綜合報導〕今（23）日為節氣中的大暑，全台因太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，僅台灣本島的新竹市沒有高溫警示，全台壟罩在高溫之下。

    氣象局 今（23）日5時51分對台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣發布紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，對基隆市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣發布橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率。

    氣象局提醒民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

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