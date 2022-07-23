7/23 各報重點新聞一覽

陸軍裝甲564旅義務役士兵全若堯，進行戰車保修作業時遭砲管撞擊傷重身亡，南投縣長林明溱（右一）到全位在信義鄉的老家慰問父母（右二、三）。（記者劉濱銓翻攝）

2022/07/23 06:40

自由時報

服4個月訓練兵 死在戰車裡 陸軍司令駐團檢討

陸軍裝甲五六四旅近日進駐屏東三軍聯訓基地準備演訓，CM-11勇虎戰車本月廿一日進行保修作業時，砲塔穩定系統異常，造成軍事訓練役士兵全若堯被砲尾環重壓傷勢嚴重，不幸殉職。全員父母表示，獨子役期也才四個月，為何就要操作戰車？質疑軍方訓練有疏失。陸軍昨指出，陸軍司令徐衍璞上將事發後即進駐第八軍團，針對內部管理、訓練整備、後勤維保等面向全面實施調查檢討。

請繼續往下閱讀...

詳見服4個月訓練兵 死在戰車裡 陸軍司令駐團檢討。

沒聽到拜登勸退訪台// 裴洛西：美軍擔心中國擊落座機

美國聯邦眾議院議長裴洛西廿一日表示，在嚇阻中國進犯台灣上，美國能做的最重要之事就是「展現對台灣的支持」。同日，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）指稱，拜登政府擔心北京當局恐就裴洛西訪台宣布台灣上空為禁航區或讓解放軍戰機更深入台灣防空識別區，導致區域緊張情勢升高。

詳見沒聽到拜登勸退訪台// 裴洛西：美軍擔心中國擊落座機。

中芯七奈米秘密出貨 爆抄襲台積電

產業觀察公司TechInsights披露，中國最大的晶圓代工廠中芯國際雖沒有透露七奈米先進製程進展，但從二○二一年七月起便已出貨給比特幣挖礦公司MinerVa，且經拆解晶片後發現，「初步圖像顯示，幾乎複製台積電七奈米製程技術」；台積電對此不回應。中芯之前稱其核心技術為十四奈米，亦即落後七奈米製程兩個世代，也落後台積電與三星電子該技術約四年。

詳見中芯七奈米秘密出貨 爆抄襲台積電。

聯合報

邊境驗出首例BA.2.75 國內首見中暑染疫亡

Omicron變異株來勢洶洶，繼國內出現境外及社區感染BA.5案例，首例BA.2.75境外移入個案也現蹤，患者為自印度入境的卅多歲男性，於機場採檢確診。另外，連日高溫，昨出現首例熱中暑及新冠染疫死亡個案，一名四十多歲男性十八日在密不透風的家中昏迷，體溫高達攝氏四十四度，送醫確診且有肺炎，隔天死亡。

詳見邊境驗出首例BA.2.75 國內首見中暑染疫亡。

俄烏簽署協議 重啟黑海港口出口穀物

美國CNN報導，聯合國秘書長古特雷斯表示，經過土耳其和聯合國居中斡旋數月，俄烏雙方22日在土耳其伊斯坦堡簽署重啟黑海港口出口穀物協議。該協議將重啟烏克蘭南部敖德薩等三個港口，並將在土國伊斯坦堡設立聯合協調中心，也同意為商業航運設置安全走廊。

詳見俄烏簽署協議 重啟黑海港口出口穀物。

中國時報

熱到爆 用電量飆4074萬瓩新高

下周供電緊張了！全台熱烤番薯，全國用電量昨天衝到4074萬瓩，不但刷新紀錄，也讓台電被嚇到，增幅遠超過預期。影響所及，台電緊急上修下周用電量，預估最高會到4100萬瓩。最新預測連周末周日備轉容量用電都只剩8％，整個下周夜間則有可能低於6％，要祈禱不能有大型機組故障，否則有限電可能。

詳見熱到爆 用電量飆4074萬瓩新高。

英情報首長：美中因台而戰 非不可避免

英國對外情報機構「祕密情報局」（SIS）局長摩爾22日表示，中國如今已超越反恐，成為祕密情報局的首要情報任務目標。他也強調，只要西方向大陸國家主席習近平發出關於「誤判入侵台灣」會造成什麼可怕後果的明確訊息，美國及其盟友與中國在台灣問題上的軍事衝突「並非不可避免」。

詳見英情報首長：美中因台而戰 非不可避免。

拜登日前稱美軍認為美眾院議長裴洛西訪台「不是個好主意」，裴洛西說她認為拜登的意思是或許美軍擔心她搭乘的飛機會被中國擊落。（美聯社）

產業觀察公司TechInsights披露，中國中芯國際已秘密出貨七奈米晶片，「初步圖像顯示，幾乎複製台積電七奈米製程技術」。圖為中芯上海總部。（彭博檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法