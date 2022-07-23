星宇2年虧81億遭批敗家 張國煒秀照嗆酸民「我就是敗家在這」

星宇航空董事長張國煒（中）。（資料照）

2022/07/23 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕星宇航空董事長張國煒在2016年籌設星宇航空公司，受疫情衝擊，開航2年多的星宇航空累計虧損達81億元，他也被外界批評是「敗家子」。對此，張國煒貼出星宇航機修護基地的外觀照，反擊酸民「人家說我敗家子，是的，我就是敗家在這裡」。

張國煒40多歲離開父親張榮發一手創立的長榮航空，並於2016年籌設星宇航空公司，自2020年1月開航至今，累積虧損已達81億元。張國煒20日在臉書貼出一張星宇航空從2020年開始興建的「第一航機修護中心（STARLUX 1st Aircraft Maintenance Hangar）」基地照，開心直呼終於完工了，「人家都在問疫情這2年半我們都在幹甚麼，答案就在這裏，錢也花在這裡」。

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「人家說我敗家子，是的，我就是敗家在這裡，這個讓大家安全的港口。」張國煒霸氣地說，「酸民鍵盤手，你懂嗎？說你就是不懂。沒關係，你不懂我懂就可以」。

星宇航空也透過臉書粉專表示，這座維修棚廠自2020年初興建至今，「首座修護中心完成後，將成為守護星宇機隊的家，在地面守護旅客的安全」。

張國煒貼出星宇航機修護基地的外觀照，反擊酸民「人家說我敗家子，是的，我就是敗家在這裡」。（圖取自張國煒臉書）

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