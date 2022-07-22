不忍陸蟹遭輾殺 黃偉哲鹽水溪河岸宣示護蟹
〔記者王姝琇／台南報導〕每年7、8月適逢凶狠圓軸蟹繁殖季的高峰，台南市鹽水溪下游感潮帶岸邊，因車輛往來頻繁時常有陸蟹慘遭輾壓。市長黃偉哲今天傍晚特地出席「鹽水溪河岸護送陸蟹上堤岸釋幼」活動，展現護蟹決心。農業局也在該路段完成警告牌設置，提醒減速慢行。
鹽水溪河岸護送陸蟹上堤岸釋幼活動吸引數百人參加，現場志工向民眾解說陸蟹習性；黃偉哲亦偕同農業局長李建裕、安平區長蕭泰華、中西區長汪慶龍，及在地里長等共同投入護蟹活動，協助數10隻陸蟹上堤岸，讓牠們能順利降海釋幼。
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黃偉哲表示，感謝來自竹東高中的教師陳胤喬，他無私的護蟹行為喚起居民對在地生態保護的關注；藉由此次護蟹活動，亦提供孩子們一個難得的生態教育機會；也要感謝社區志工一直以來對環境的用心，一起攜手維護生態友善環境。
上個星期陳胤喬獨自在民權路四段與安北路間，護送蟹媽媽上堤岸釋幼，引起在地居民關切，黃偉哲市長也相當重視，並指示農業局在沿線重要路口設置警告牌。農業局昨晚舉辦護蟹活動盼持續喚起大眾關注，也宣導用路人行車降速避讓。
李建裕指出，凶狠圓軸蟹常在滿月時上岸釋幼，活動距滿月尚有一段時間，期透過此活動舉辦，讓民眾重視陸蟹遭路殺事件，於行經陸蟹活動區能減速慢行，為了自身安全也能確保野生動物不遭路殺，達雙贏目的。
此外，農業局未來將與相關單位，如台江國家公園管理處、經濟部水利署第六河川局合作，進行路蟹保護措施，共同維護陸蟹棲地。另針對安平觀光熱點的安北路陸蟹遭路殺情形，黃偉哲表示，不排除在繁殖高峰期進行限時段的封路措施。