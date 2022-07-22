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    紅葉谷綠能溫泉園區等將開幕 原民會推「部落心旅行」

    原住民族委員會推「部落心旅行」，今在高雄旅展向民眾招手。（原民會提供）

    原住民族委員會推「部落心旅行」，今在高雄旅展向民眾招手。（原民會提供）

    2022/07/22 19:04

    〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情在平原期，台東縣延平鄉「紅葉谷綠能溫泉園區」、高雄市茂林區「茂林情人谷溫泉」、新竹縣尖石鄉「秀巒溫泉會館」將陸續開幕，原住民族委員會推「部落心旅行」，今在高雄旅展向民眾招手。

    原民會說明，為善用原鄉豐富的自然資源，歷經多年開發，去年底開始，全台有5處秘境溫泉陸續開幕，屏東縣牡丹鄉「旭海溫泉休閒中心」及宜蘭縣南澳鄉「碧候溫泉」已經營運，旅展現場可搶先預約泡湯之旅，搭配當地深度旅遊，享受溫泉區的湖光山色。

    原民會與旅行業合作，推出多條部落旅遊路線，並以「歲時祭儀」及「秘境溫泉」2大旅遊主題，帶領民眾以深度體驗方式走進部落。

    原民會表示，上半年推動拉阿魯哇族及鄒族的歲時祭儀文化旅遊，一開賣就秒殺，下半年將持續與多家旅行社、地方政府和部落合作，規劃推出排灣族、阿美族及賽夏族的歲時祭儀文化旅遊。

    另，今年是台灣原住民族文化園區35週年，園區推出一系列慶祝活動，包含主題展覽、樂舞首演等，即起到8月底止，入園可享票價優惠。 除了高雄旅展，原民會於下半年將有5場以上的展會活動，只要參加其中3場，憑3個集章可於活動現場換取精美贈品。

    原住民族委員會推「部落心旅行」，今在高雄旅展向民眾招手。（原民會提供）

    原住民族委員會推「部落心旅行」，今在高雄旅展向民眾招手。（原民會提供）

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