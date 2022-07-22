契作農民控惡意退貨、解約 台塑：農作未達標

與台塑集團旗下有機農場簽約契作的郭姓農民，控台塑惡意退貨導致血本無歸，圖為遭退回農作。（民眾黨提供）

2022/07/22 18:15

〔記者許倬勛／桃園報導〕台塑集團17年前在桃園市楊梅區楊湖路一段成立「台塑楊梅有機農場」據傳台塑總裁王文淵都指定吃農產所產蔬果，但契作戶近期向民眾黨桃園市黨部爆料，指農產品屢遭惡意退貨，損失達數十萬元，向上反映卻遭強制解約，控台塑罔顧農民辛勞、害得他血本無歸。

台塑農場林姓經理表示，起初農作收成狀況不錯，但今夏開始每況愈下，包括逾期採收、甜度未達標，經溝通卻未獲改善，且指控「坑殺」的郭男是公司股東，非簽約的公司代表，對方早在月初就以無利可圖為由、提出終止合約，推測郭男因此心生不滿，但所述與事實有出入，全案已進入法律程序，將由法院審理是非。

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「放到長蟲才退貨，居心何在？」郭姓農民說，去年11月他與合夥人共同承攬契作，由台塑提供農地，他和合夥人投資設備、聘請農友一起栽種水果玉米、高麗菜、玉米筍、小番茄等作物，雙方簽約保價收購，合約明載超過7天未退貨就得照價收購，但台塑一方卻未履約，合作8個月以來，不斷更改標準、稱產品「不合格」退貨，虧損多達80幾萬。

郭說，他多次申訴無用，本月20日氣得向楊梅警方提告背信罪，但業主獲悉他提告後竟強制解約，所有投資全數泡湯，等同遭到坑殺。

民眾黨市議員參選人張清俊接獲投訴，他說，做生意首重誠信，台塑是堂堂大企業，怎能以大欺小？呼籲台塑農場拿出誠意解決爭端，勿抹殺農民辛苦耕耘成果。

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