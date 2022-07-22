台中大里19甲地下水疑似遭汙染 環局今採檢送驗
2022/07/22 18:08
〔記者林旻臻／台中報導〕台中市大里區19甲新仁路一段，有空地疑似遭不法業者以油灌車違法傾倒不明廢棄物，污染地下水源，造成水質變色異味。市議員參選人張芬郁邀集環保局、霧峰警分局等單位至現場採樣送檢，呼籲相關單位盡速確認水質安全，向追查不法業者追究法律責任。
當地居民向市議員參選人張芬郁陳情，新仁路一段工地空地油罐車頻繁進出，本以為是工程車進行工程，後來發現有挖了一個大洞後被不明的物質填滿，加上最近抽取地下水灌溉菜園時，發現抽出的地下水呈現黃竭色，懷疑是油灌車進出時趁機傾倒不明廢液，造成水質污染。
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然而，環保局自7月初接獲通知，至現場採集土樣，並未採集受汙染水體，也無傳出後續檢驗結果出爐的消息，且並未透過公務系統警告附近居民，造成19甲鄉親在不知情下繼續誤用污染水。
張芬郁呼籲，市府應迅速公佈稽查結果，切勿吃案，還鄉親乾淨的地下水源。
環保局表示，今天是依檢舉來採集疑似受污染水體檢驗，在檢驗結果出爐前，呼籲居民暫不要使用地下水灌溉或使用。19甲派出所所長張妘涵也表示，已接獲環保局公文調閱監控錄影帶，將儘速追查不法業者追究法律責任。