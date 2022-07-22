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    高雄「快篩陽判陽」社區站唱空城？民眾傻等怒批「現場無任何告示」

    洪先生說，小港森林公園社區站現場指標橫躺路上，很像廢墟。（洪先生提供）

    洪先生說，小港森林公園社區站現場指標橫躺路上，很像廢墟。（洪先生提供）

    2022/07/22 18:09

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市疫情趨緩，單日確診數已降至2000多人，高雄市衛生局設置的「快篩陽判陽」社區站，自7月18日起僅剩高雄展覽館新光停車場、小港森林公園2處，有民眾向本報投訴，家人快篩陽性，依關懷專線指示前往鄰近的小港森林公園社區站欲看診評估，今天（22日）下午2點前到站，卻像空城計沒看到任何人員指示或醫護人員，現場亦未公告開放時間。

    對此，高雄市衛生局回應，不清楚現場沒有任何開放時間的告示，這部分將進一步了解並做檢討和改善。

    洪先生表示，家中的外籍移工今天快篩陽性，由於家中有老幼同住，為降低風險欲安排移工到防疫旅館進行居家照護，打電話至小港衛生所詢問時，志工告知不清楚防疫旅館規定，請他撥打生活關懷中心詢問，由於需先讓醫師進行「快篩陽判陽」，於是他依指示前往小港森林公園社區站。

    洪先生說，他下午不到2點到小港森林公園社區站，發現現場空無一人，廣場上招牌倒的倒，就像一座「廢墟」。以為2點才開站，但等到2點還是沒人，經向友人詢問，才得知僅於上午8點半至11點半開放，但現場卻沒有任何的開放時間公告或標示，而且生活關懷中心人員也僅告訴他可以來此，卻沒有提供正確的開放時間，若能告知一聲，民眾也不用白跑一趟。

    就在洪先生傻等期間，陸續也有民眾前來欲幫家人取藥，也是看見現場沒人直好離開，另一名開車前往的許先生則是快篩陽性欲來看診判定是否確診，由於之前許先生家人1個月前，甚至1週前確診前來都有開，也不知自18日起下午已不開放，相當無奈。

    洪先生質疑，是否衛生局的相關更新公告沒有提供給衛生所或關懷中心，所以民眾致電詢問時，無法得知準確的訊息，而社區站至少也該標示開放時間，才不會讓人在現場不知該等還是不等，活像個傻瓜！

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    偌大的快篩陽判陽車來速站，像空城和廢墟一樣，告示牌倒得倒。（洪先生提供）

    偌大的快篩陽判陽車來速站，像空城和廢墟一樣，告示牌倒得倒。（洪先生提供）

    一名女子騎機車到小港森林公園社區站欲幫家人領藥，卻不知下午沒開放，在現場等開站。（洪先生提供）

    一名女子騎機車到小港森林公園社區站欲幫家人領藥，卻不知下午沒開放，在現場等開站。（洪先生提供）

    洪先生等候時也陸續有民眾前往小港森林公園社區站欲看診，但都不見任何人而感到一頭霧水。（洪先生提供）

    洪先生等候時也陸續有民眾前往小港森林公園社區站欲看診，但都不見任何人而感到一頭霧水。（洪先生提供）

    因單日確診數降低，高雄市目前社區站看診僅剩高雄展覽館旁停車場和小港森林公園2站，包括醫院戶外看診區的看診時段也都有做調整。（高雄市政府提供）

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    因單日確診數降低，高雄市目前社區站看診僅剩高雄展覽館旁停車場和小港森林公園2站，包括醫院戶外看診區的看診時段也都有做調整。（高雄市政府提供）

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    民眾欲前往社區站、醫院或診所看診或進行快篩陽判陽，建議建上網及電話查詢開放時間。（高雄市政府提供）

    民眾欲前往社區站、醫院或診所看診或進行快篩陽判陽，建議建上網及電話查詢開放時間。（高雄市政府提供）

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