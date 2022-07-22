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    放寬旅客入境預作準備 王必勝：縮短行李輸送、思考旅客自駕

    指揮中心指揮官王必勝，上任後首度到桃園機場視察，並於下午疫情記者會表示，目前入境人數再鬆綁等措施「沒有時間表」，但要預作準備，該準備的就多做準備。（圖由指揮中心提供）

    指揮中心指揮官王必勝，上任後首度到桃園機場視察，並於下午疫情記者會表示，目前入境人數再鬆綁等措施「沒有時間表」，但要預作準備，該準備的就多做準備。（圖由指揮中心提供）

    2022/07/22 14:59

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝，上任後首度到桃園機場視察，並於下午疫情記者會表示，目前入境人數再鬆綁等措施「沒有時間表」，但要預作準備，該準備的就多做準備，預計先調整行李從飛機到轉盤的時間縮短，避免壅塞，同時也請桃機思考旅客自駕等管理規劃。

    王必勝指出，目前每週入境旅客上限為4萬人次，都滿順利的，但尖峰等待時間有較久，進而前去看看有無瓶頸需要改善與解決，必須兼顧必要防疫措施與合理等待時間，了解桃機量能作為未來開放參考，甚至有些防疫措施是否要改變，都是要預作準備，畢竟是國門第一站。

    對於入境人數再放寬，王必勝強調，目前沒有時間表，現在觀察國際疫情處於高峰，但還沒有到頂，很難有時間表，但該準備的就多做準備，強調鬆綁必須考量醫療量能、防疫旅宿，以及現在機場是否能夠容納，都要參考，請桃機優化再回報，作為制定人數的參考。

    至於旅客自駕、行李清消方面的問題，王必勝指出，行李清消指引從疫情開始就有，去年8月修訂一次，但自己覺得根據現況可以再調整，目標從飛機到轉盤的時間縮短，不會造成另一個壅塞的地點，應該很快就可以檢討，經專家討論若可以將公告新的辦法，而旅客自駕也請桃機思考怎麼樣做最好的管理再回報相關狀況。

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