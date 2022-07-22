為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜蘭三星農水路老舊 農田水利署1800萬元改善

    三星鄉許多農水路較老舊。（陳歐珀辦公室提供）

    三星鄉許多農水路較老舊。（陳歐珀辦公室提供）

    2022/07/22 14:50

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕三星鄉農水路老舊，有積淹水及排水供給等問題，地方民代陳情，需要透過工程改善，立委陳歐珀向農田水利署爭取6條農水路改善經費，改善總長度2108公尺，共1800萬元，今天召開工程說明會。

    三星鄉鄉民代表陳世玉表示，早期農水路做得沒有很完善，有淹水、積水、排水、供給等問題，過去宜蘭農田水利會經費不足，後來改制為公務機關農田水利署宜蘭管理處後，民代們也向陳歐珀陳情，盼逐漸整合宜蘭的農田水利溝渠，進行汰舊換新。

    陳歐珀向農田水利署爭取6條農水路改善經費共1800萬元，今天在三星水利工作站召開工程說明會。農田水利署宜蘭管理處三星工作站簡報說明，6條農水路分別在尾塹、萬富、人和、叭哩沙圳等，包含將渠牆厚度從15公分增至25公分，提高農民巡視田園行走安全；配合現代化農機，將板橋長度從2公尺拓寬為4公尺；配置給水、排水孔等。

    陳歐珀說，每逢大雨，居民看著積水暴漲、水淹路面的憂心，他能感同身受，自己曾任三星鄉長，以統合角度看區域排水，這次6條農水路改善，從東做到西、從中排做到小排，總長2108公尺，除了減少灌溉水資源浪費，也有助於提升區域排水效率。

    陳歐珀補充，中央自去年起核定礁溪、壯圍、宜蘭、冬山、三星等地區的農水路改善工程，來自「前瞻基礎建設」、「加強農田水利建設」等計畫經費總計超過1.5億元，今年將陸續完工。

    三星6條農水路改善工程說明會，立委陳歐珀表示，這6條農水路改善後，有助於區域排水。 （陳歐珀辦公室提供）

    三星6條農水路改善工程說明會，立委陳歐珀表示，這6條農水路改善後，有助於區域排水。 （陳歐珀辦公室提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宜蘭三星朱鸝雛鳥遭竊？傳聞滿天飛 縣府報警
    2022/06/07 20:54

    宜蘭三星朱鸝雛鳥遭竊？傳聞滿天飛 縣府報警
    台南農水漁路修繕全國第一 黃偉哲：農路做好很重要
    2022/05/24 16:51

    台南農水漁路修繕全國第一 黃偉哲：農路做好很重要

    鄉民表示：跟著竹科工程師這樣買 最划算
    三星張公圍公園轉型綠色驛站 預計明年初完工
    2022/02/11 17:03

    三星張公圍公園轉型綠色驛站 預計明年初完工
    更新台南農水路 黃偉哲：今年將再投入10.98億改善
    2022/01/28 12:40

    更新台南農水路 黃偉哲：今年將再投入10.98億改善
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播