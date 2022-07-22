宜蘭三星農水路老舊 農田水利署1800萬元改善

三星鄉許多農水路較老舊。（陳歐珀辦公室提供）

2022/07/22 14:50

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕三星鄉農水路老舊，有積淹水及排水供給等問題，地方民代陳情，需要透過工程改善，立委陳歐珀向農田水利署爭取6條農水路改善經費，改善總長度2108公尺，共1800萬元，今天召開工程說明會。

三星鄉鄉民代表陳世玉表示，早期農水路做得沒有很完善，有淹水、積水、排水、供給等問題，過去宜蘭農田水利會經費不足，後來改制為公務機關農田水利署宜蘭管理處後，民代們也向陳歐珀陳情，盼逐漸整合宜蘭的農田水利溝渠，進行汰舊換新。

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陳歐珀向農田水利署爭取6條農水路改善經費共1800萬元，今天在三星水利工作站召開工程說明會。農田水利署宜蘭管理處三星工作站簡報說明，6條農水路分別在尾塹、萬富、人和、叭哩沙圳等，包含將渠牆厚度從15公分增至25公分，提高農民巡視田園行走安全；配合現代化農機，將板橋長度從2公尺拓寬為4公尺；配置給水、排水孔等。

陳歐珀說，每逢大雨，居民看著積水暴漲、水淹路面的憂心，他能感同身受，自己曾任三星鄉長，以統合角度看區域排水，這次6條農水路改善，從東做到西、從中排做到小排，總長2108公尺，除了減少灌溉水資源浪費，也有助於提升區域排水效率。

陳歐珀補充，中央自去年起核定礁溪、壯圍、宜蘭、冬山、三星等地區的農水路改善工程，來自「前瞻基礎建設」、「加強農田水利建設」等計畫經費總計超過1.5億元，今年將陸續完工。

三星6條農水路改善工程說明會，立委陳歐珀表示，這6條農水路改善後，有助於區域排水。 （陳歐珀辦公室提供）

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