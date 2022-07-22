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    「黑手牌」蛋黃酥闖出名堂！ 預購單剛放2天就爆單

    「聰哥團長蛋黃酥」才推出一年，今年中秋檔期就爆單，陳永聰秉持龜毛精神，芝麻一定要撒在表面的正中央。（記者劉曉欣攝）

    「聰哥團長蛋黃酥」才推出一年，今年中秋檔期就爆單，陳永聰秉持龜毛精神，芝麻一定要撒在表面的正中央。（記者劉曉欣攝）

    2022/07/22 15:50

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣順興汽車老闆陳永聰去年推出「聰哥團長」蛋黃酥，馬上就打響知名度，開啟「疫」外的斜槓人生，今年中秋檔期預購才剛開放兩天就傳出爆單，只好緊急調派人手加大產量，希望能夠成為蛋黃酥界的Porsche（保時捷）！

    陳永聰說，他從「黑手」出身，到創業開中古車行、修車廠，卻因為一場全球疫情讓生意受到影響，卻也讓他跨足到蛋黃酥界，還成立品牌，也算是「疫」外的驚喜。

    陳永聰表示，今年中秋檔期預購才剛開放兩天就傳出爆單，尤其是中秋節前14天都秒殺滿單，讓許多人都扼腕不已，他跟家人討論後決定擴大產能，在增加人手下，從單日2000顆產能，再每日增加500顆，以滿足客戶的送禮需求。

    陳永聰說，原本推出的是6顆簡單包裝與15顆禮盒裝，但熟客紛紛反應說現在都是小家庭，一盒15顆蛋黃酥都吃不完，所以，馬上順應民意推出12顆禮盒，果然這次預購單，有8成都是預訂12顆，成為最搶手的禮盒。

    陳永聰指出，他賣中古車以「龜毛」出名，連賣蛋黃酥也一樣，開賣以來，他天天試吃蛋黃酥成，不只試吃剛出爐，還要試吃放了1、2天的蛋黃酥口感，為了健康考量，所開賣的蛋黃酥不只低糖，也完全不用酥油，改用進口奶油，尤其是表皮所撒的芝麻，一定要在正中央，不能天女散花，不然讓NG品出貨。

    抱持著「黑手」實作精神，陳永聰說，近年來蛋黃酥百家爭鳴，為了闖出名堂，只有天天都在不斷實驗與改進，才能夠不用酥油，還夠讓蛋黃酥一咬下去就能夠覺得酥脆，要朝著成為蛋黃酥界的Porsche邁進！

    陳永聰從黑手到創業當中古車行、修車廠，如今還是蛋黃酥的老闆，成為黑手牌蛋黃酥最佳代言人。（資料照，記者劉曉欣攝）

    陳永聰從黑手到創業當中古車行、修車廠，如今還是蛋黃酥的老闆，成為黑手牌蛋黃酥最佳代言人。（資料照，記者劉曉欣攝）

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