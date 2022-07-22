連假封國五匝道造成不便 立委籲發放坪林居民通行證

民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如今天與坪林在地居民召開記者會，要求高公局正視在地用路權益，重新檢討假日封閉國五南向入口匝道措施。（記者楊丞彧攝）

2022/07/22 15:24

〔記者楊丞彧、鄭瑋奇／台北報導〕高公局自2020年9月中秋連假起，在連假首日或前兩日的0至12時封閉國道五號石碇、坪林南向入口匝道，影響坪林居民外出權益甚劇。民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如今要求高公局在今年中秋連假試辦通行證制度，也要坪林行控中心確實發揮機動管控匝道功能。

高公局交管組科長蔡明哲表示，目前未規劃要試辦通行證制度，不過會持續蒐集各方意見。

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坪林在地青年高嘉祥以數據指出，高公局統計資料顯示，國五壅塞主因在於國道三號南港系統交流道匯入國五的車流過於龐大所致，從坪林匝道匯入國五的車輛數僅占不到1%，很明顯國五壅塞與坪林一點關係都沒有，封閉坪林匝道毫無道理。當初坪林居民讓地給高公局興建電塔，透過談判才換取匝道開放給在地居民使用，但這並不代表坪林人就是二等公民。

坪林觀光發展協會理事長陳耀璋也說，高公局的官員不要只在辦公室做決策，請這些人星期六親自到坪林走走，看看實際狀況。

邱臣遠表示，每逢連假或國定假日，坪林居民就會因國五匝道管制造成用路上不便。6月初協調會上，在地居民對高公局表達訴求，希望別再禁止當地居民使用該匝道。當時結論要求高公局參考陽明山管制措施，一個月內提出當地居民申請通行證的機制，至少在今年中秋連假先試辦，再滾動式調整評估。

邱臣遠指出，針對匝道封閉時段救護車等緊急救援車輛通行問題，高公局有回應到基本醫療需求，而在原封閉時段，0至5時改採權宜作法，供在地居民使用。不過在5時後仍封閉南向入口至12時，稱舒緩國五主線南向尖峰車流，針對這回應，當地居民不甚滿意，希望高公局再審慎評估。

邱臣遠提到，高公局稱實施通行證制度需配置警力或相關檢查員，但他們無法調度。新北市政府代表當時對此表示「應願意配合」；在地區長以及機關團體也表達願由地方配置執勤員檢視通行證。坪林人口數不多，在地自小客車數量僅不到2000輛，希望高公局解鎖連假5至12時針對石碇、坪林車輛之限制，讓有通行證的車輛上南向入口匝道。若試辦通行證後證明不會造成國五車流壅塞，第二階段就應考慮全面開放。

坪林在地居民說，雖醫療需求獲解決，但坪林人食衣住行仍受限，真的是「人出不去、錢進不來」，高公局務必儘速回應坪林人的需求，7月29日前若未獲得令人滿意的回覆，8月將發動更大規模的抗議行動。

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